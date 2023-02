El juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba ha admitido la personación del concejal David Dorado, exdelegado de Infraestructuras, en la causa judicial que él mismo denunció ante la justicia en 2021 (conocida como el segundo caso Infraestructuras). El exedil de Cs denunció en la Fiscalía varios contratos supuestamente irregulares, unas semanas después de que IU y Podemos elevaran a los tribuales el primer caso Infraestructuras en el que propio Dorado está imputado por un posible delito de cohecho. De hecho, hace solo dos días el juez que instruye ese primer caso amplió la imputación a un trabajador municipal y a la excoordinadora de Infraestructuras y volvía a señalar a David Dorado en esta ocasión por un contrato de epis.

En una providencia de fecha 14 de febrero, el titular del juzgado número 2 informa de que se tiene por personado a la exedil de Cs y actual concejal no adscrito en esta causa y pone fecha para la toma de declaraciones de varios empresarios investigados y trabajadores del área municipal bajo sospecha (alumbrado púbico) y de pruebas testificales. Las declaraciones se celebrarán entre los días 22 y 23 de febrero.

En el segundo caso Infraestructuras, David Dorado denunció supuestas irregularidades en la licitación de contratos vinculados con el alumbrado público anteriores incluso al actual mandato (contratos adjudicados entre 2014 y 2020). El fiscal en su escrito mostraba sus dudas en la adjudicación de ciertos materiales eléctricos como luminarias y telemandos eléctricos.

Personaciones polémicas

Las personaciones y no personaciones de esta causa han generado ya varías noticias.Por un lado, tanto David Dorado como el PSOE han reprochado al Ayuntamiento que no se haya personado siendo parte afectada por la misma. Fuentes municipales han sostenido desde entonces que no se ha dado el paso porque no ha existido un ofrecimiento de acciones por parte del juez, es decir, que desde el juzgado no se ha invitado al Consistorio a personarse en la causa como parte afectada.

También fue este juzgado el que en un primer momento pidió al PSOE una fianza de 20.000 euros para personare en la causa, si bien con posteridad permitió al grupo municipal personarse sin necesidad de depositar ninguna cantidad en los juzgados.