La confluencia de izquierdas Hacemos Córdoba, de la que forman parte IU, Podemos, Verdes Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, se ha comprometido a impulsar proyectos en materia de empleo, vivienda y ocio para que “los jóvenes de Córdoba tengan una oportunidad de quedarse en su ciudad”.

La coalición, que este jueves ha presentado al número 4, Iván Fernández, y al número 5, José Carlos Ruiz, ha informado que actualmente más de 22.000 cordobeses se encuentran fuera de nuestra ciudad, de los que el 80% son jóvenes.

A ellos, añaden desde la confluencia, "y al resto de jóvenes que sí están viviendo en Córdoba, queremos mostrarle que hay una alternativa al proyecto político del PP, que ha estado cuatro años castigando a este sector de la población”.

"El señor Bellido ha ido dilapidando la participación ciudadana y -señalan desde Hacemos Córdoba-, más concretamente, con la juventud. Prueba de ello, es el presupuesto para el consejo local de la juventud, que en 2019 estaba cifrado en 45.000 euros y ya en 2022, último presupuesto, lo dejaron a 0 euros". Además, añaden que "la confluencia ha querido destacar la inoperancia del alcalde y su falta de sensibilidad con y hacia los jóvenes y, como ejemplos, la suspensión del Festival Crazy World, a dos días de celebrarse, o Riomundi, proyecto que este gobierno ha eliminado y en el que la juventud tenía un papel esencial".

“Si no se invierte en la juventud cordobesa, en el Consejo Local de la Juventud, no tendremos una sociedad de futuro y adaptada al momento actual”, indican desde Hacemos Córdoba, que considera "que es fundamental dar una alternativa de ocio digno y no pensar en la apertura de casas de apuestas, puesto que la proliferación de estos espacios lo único que hace es repercutir de forma negativa en los barrios más humildes de nuestra ciudad”.

En esa alternativa de ocio, la coalición plantea el impulso del Bono cultural Joven, que es una forma de “acercar la cultura y las actividades que impulsa el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) a la juventud”.

Empleo y Vivienda

Igualmente, desde Hacemos Córdoba avanzan que “a partir del 29 de mayo, y una vez recuperada la Alcaldía, vamos a impulsar proyectos para que vuelvan los cordobeses que están fuera y para que no se vayan más por falta de oportunidades”.

En este sentido, se comprometen a “ejecutar el presupuesto municipal, cosa que el alcalde ha sido incapaz en estos cuatro años de mandato, ya que con ese dinero se mejoran los barrios y se crean puestos de trabajo, y es ahí donde la juventud tendrá un papel importante".

Además, desde la coalición de izquierdas proponen impulsar un Plan de Empleo Joven, “para incorporar al mercado laboral a todos esos jóvenes que se encuentren finalizando sus estudios.

Sin embargo, “no todo es empleo, la juventud demanda vivienda, y es ahí donde Hacemos Córdoba se compromete a continuar proyectos similares al previsto en el ábside de Santa Marina, donde íbamos a construir viviendas para jóvenes y que el actual alcalde desechó para regalarle el terreno a la Iglesia”.