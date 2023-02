Sadeco solicitará al Ministerio de Transición Ecológica poder mantener su modelo de recogida de basura

La empresa municipal de limpieza, Sadeco, solicitará al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico la exención del caso de Córdoba en la recogida separada de residuos y poder mantener su modelo de contenedores basado en el sistema de recogida conocido como húmedo-seco. El gerente de Sadeco, Francisco Ruiz, entiende que es el momento de solicitar la exención al modelo implantado en la ciudad, de asesorarse con especialistas en legislación ambiental y de seguir explicando que "nuestro modelo es un caso de éxito en separación de residuos, porque estamos a la cabeza a nivel nacional y además llevamos más de 25 años separando biorresiduos gracias a nuestro modelo, cuestión que ahora empieza el resto de España". En este sentido, esgrime que los datos de separación del modelo cordobés son notoriamente mejores que los del resto de España, ya que la media nacional de separación de envases esta entorno al 15/17% y en Sadeco es del 55%.

El responsable técnico de la empresa hace estas valoraciones después de que el Ministerio de Transición Ecológica haya emitido hace unos días una nota aclaratoria para analizar si este modelo de recogida húmedo-seco cumplía con las obligaciones de una recogida separada a los efectos de lo establecido en la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos.

En la cita nota, el ministerio considera que el modelo húmedo-seco no podría acogerse a la excepción de recogida separada contemplada en el artículo 25.6 de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y concluye que no considera oportuno aplicar ninguna excepción a la obligatoriedad de recogida separada. No obstante, el ministerio explica que la nota aclaratoria no tiene carácter vinculante ni de ella pueden derivarse responsabilidades de ningún tipo.

Qué es el modelo húmedo-seco

El modelo de recogida húmedo-seco de recogida de residuos es aquel en el que se recogen separadamente tres fracciones: los envases de vidrio, el papel-cartón y la fracción orgánica (biorresiduos), la cual constituye la fracción húmeda, quedando en consecuencia una fracción resto (la fracción seca), en la que están presentes los residuos de envases ligeros (envases de plástico y de metal y bricks) y otros (pañales, trapos, plásticos y metales no envases, etc).

El modelo húmedo-seco objeto se encuentra implantado en la actualidad en las siguientes entidades locales: Córdoba capital; La Coruña, Mancomunidad de Barbanza y Consorcio As Mariñas (Galicia); Mancomunidad de Montejurra (Navarra) y Torrelles de Llobregat, Corbera, El Papiol, Castellbisbal y Molins de Rei (Cataluña), lo que supone un total de 914.697 habitantes cuyos residuos se recogen mediante este modelo de recogida.

Subjetivo y sin argumentos

A juicio de Francisco Ruiz, las conclusiones que presenta el ministerio son "muy subjetivas", ya que por ejemplo "no admiten el modelo húmedo-seco porque dicen que no garantiza en el contenedor la ausencia de residuos que puedan contener sustancias peligrosas, y, me pregunto ¿en el contenedor amarillo solo de envases sí lo pueden garantizar?". Además, el gerente de Sadeco cree que confunden los términos eficacia y eficiencia, ya que "presentan datos de eficacia (lo recuperado, frente a las entradas), y lo confunden, con la eficiencia (lo recuperado, frente a lo potencialmente recuperable)".