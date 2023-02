Después de varios años sin subida, la Agrupación de Hermandades y Cofradías incrementará los precios de los palcos y las sillas de la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba del 2023 en torno a un 10%. La presidenta de la agrupación, Olga Caballero, confirma ese incremento después de que la Agencia Tributaria determinara finalmente en pasado mes enero que Córdoba debe pagar el IVA por los palcos y sillas que conforman la carrera oficial porque en el algunos lugares del recorrido se pueden observar las procesiones sin necesidad de pagar nada. Por ese motivo, la Agrupación deberá seguir cobrando este año el 21% del IVA a los abonados de la carrera oficial.

Cómo quedarán los precios

La pasada Semana Santa los precios de los palcos y sillas se mantuvieron iguales con respecto al año anterior, aunque sufrieron una recarga debido a la necesidad de aplicar ese 21% del IVA correspondiente. Este año, con el incremento del 10%, los palcos ubicados en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral pasarán de costar 423,50 euros (IVA incluido) a 465,85 euros, y los palcos exteriores, de 363,00 euros a 399,3 euros. Si las sillas suben también exactamente un 10% --un dato que no ha podido precisar Caballero, si bien ha confirmado que estará en esa franja-- pasarían a cobrarse a 79,86 en lugar de los 72,60 euros que costaron el año pasado.

Por otro lado, y aunque la presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías no puede señalar el día exacto porque depende de la plataforma madrileña que las comercializa, los abonos saldrán a la venta la semana próxima, quizá el Miércoles de Ceniza.

Por qué debe cobrar el IVA

Para que Córdoba deba cobrar el IVA pesó más el argumento de la Agencia Tributaria que el de la Agrupación de Cofradías que entendía que el caso de Sevilla, donde el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) resolvió que las sillas y palcos de la carrera oficial de la Semana Santa de Sevilla estaban exentas del pago del IVA, era extrapolable a Córdoba. Sin embargo, de hecho fue aquella resolución del TEAC la que daba la clave sobre por qué en Córdoba sí debe tributar por el impuesto. Por un lado, esa resolución exponía que «cuando la contemplación de los desfiles procesionales por la llamada carrera oficial durante la Semana Santa no sea libre y gratuita, esto es, quede reservada en exclusiva a aquellas personas que pagan por ello, la venta de abonos de sillas y palcos para contemplar sentado tales desfiles constituye un servicio sujeto y exento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Se entenderá que la contemplación de los desfiles procesionales no queda reservada en exclusiva a quien paga, cuando el público que no lo hace, aún sin tener acceso a las zonas de sillas o palcos, pudiera contemplar los desfiles procesionales con normalidad, en toda la carrera oficial o en parte de ella, por no existir obstáculo relevante que se lo impida». Y por otro, añadía la resolución: «si tales desfiles pudiesen ser contemplados normalmente por cualquier persona, por toda la carrera oficial o por parte de ella, sin necesidad de pagar por ello, esto es, si el acceso a los mismos fuese libre y gratuito, la venta de abonos de sillas y palcos constituiría en tal supuesto un servicio sujeto y no exento del IVA, sometido a tributación por el tipo general del 21%».

Esto último es lo que ocurre en Córdoba en varias zonas de la carrera oficial, como es el caso del Patio de los Naranjos, donde se puede acceder de forma libre y gratuita durante los desfiles procesionales y que, además, forma parte de la carrera oficial. No solo pasa en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, sino también en el inicio del recorrido oficial, en la Puerta del Puente.