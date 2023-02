El portavoz del grupo socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, se ha mostrado sorprendido este miércoles de que en el Ayuntamiento de la ciudad se haya aprobado una moción reclamando a la institución provincial que invierta en mejoras en el edificio de la casa familiar de Julio Romero de Torres, sede del museo provincial de Bellas Artes y del dedicado al pintor.

Tanto el portavoz socialista como la vicepresidenta segunda, Felisa Cañete, han indicado que el citado edificio es propiedad de la Diputación, pero que existe un convenio con la Junta y con el Ayuntamiento por medio del cual cada una de las instituciones firmantes asume unas competencias concretas. El citado convenio, han aclarado ambos diputados, expiró en el año 2020 y aseguran que se han dirigido por escrito a Ayuntamiento y Junta para renovarlo y no se ha obtenido respuesta. Por ello, se ha quejado Morales de que “nos piden a la Diputación que restauremos la casa de Julio Romero de Torres” y a la Junta que “la equipe” para luego “entregársela a la gestión municipal”. Cree Morales que no es razonable que el Ayuntamiento quiera disponer “sobre algo que no es suyo” y ha relacionado este asunto con el de la obra del aparcamiento del Palacio de la Merced, en el que asegura que el alcalde, José María Bellido, quiere hacer un aparcamiento público, cuando sabe que el solar no es de propiedad municipal, pues eso supondría no respetar el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, en el que se establece la ordenación de este espacio.

En el pleno ordinario celebrado este miércoles y a preguntas del diputado de Vox, Rafael Saco, Felisa Cañete ha explicado que la casa de la familia Romero de Torres se diferencian tres partes, una que alberga el museo de Bellas Artes, otra con el museo del pintor Julio Romero de Torres y una tercera, que se usa de almacén y que era la vivienda de la familia. Además de reiterar la petición de renovación del convenio con Junta y Ayuntamiento, la diputada señaló que ambas instituciones han pedido la cesión de una parte del inmueble, pero no se han sentado a renovar el convenio. Ante ello, Cañete indica que lo primero debe ser la firma del convenio y luego abordar las otras cuestiones.

Aún así, la diputada ha anunciado que es intención del equipo de gobierno provincial solicitar fondos europeos para restaurar edificios BIC, con los que se podría acometer alguna mejora de la casa museo.