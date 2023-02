El juez de instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, ha emitido un nuevo auto judicial relacionado con el llamado caso Infraestructuras que investiga el posible amaño de contratos en esta delegación del Ayuntamiento de Córdoba. En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, se acuerda atribuir la condición de investigados a dos nuevos empresarios por su colaboración en supuestos delitos de prevaricación administrativa y cohecho, en relación con la adjudicación de contratos de suministro, y amplia la imputación al técnico municipal investigado y a la excoordinadora de Infraestructuras por estos contratos. Además apunta de nuevo al concejal no adscrito y exdelegado de Infraestructuras, David Dorado, que está imputado por un posible delito de cohecho, en la presunta adjudicación irregular de un contrato de material sanitario y epis.

En este auto, el juez analiza, a la luz de la investigación policial encargada a la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF), posibles irregularidades en expedientes de contratación correspondientes con suministro de vestuario epi y vestuario y calzado, relacionados con el plan conocido como Plan AIRE. En ambos expedientes, fueron invitadas por el técnico imputado las mismas empresas investigadas, aunque en la memoria justificativa firmada por él y por la excoordinadora de Infraestructuras "consta una mención específica de que se siguen instrucciones del teniente de alcalde, David Dorado" para adjudicarlo a una determinada empresa. Curiosamente, señala el juez, en ninguno de los objetos sociales de las tres empresas consta relación alguna con la venta de vestuario de trabajo o epis.

Hasta ahora la imputación de David Dorado se basaba, por un lado, en su “decidida intención” de nombrar a la excoordinadora de Infraestructuras, a pesar de no estar cualificada para ello según los informes técnicos, y de sus “maniobras” para que ésta ejerciera el dominio real del área; y por otro lado, por la búsqueda de excusas y empecinamiento para que el técnico municipal imputado “dominara importantes parcelas del área de alumbrado”, así como de “comportamientos descritos” que hacen ver que pudiera tener “cierta predisposición a actos de aparente corrupción” como proponer a un empresario mordidas por adjudicarle contratos menores (delito de cohecho). En cualquier caso, fue este mismo juez el que calificó la situación judicial de Dorado como "incierta".

Fraccionamiento y precios sospechosos

Por otro lado, el auto advierte de que de dos de los administradores de las empresas señaladas en este contrato coinciden en la participación en las cuentas de las tres empresas; así como que participan de su condición de administradores de otra sociedad. "Aparte de la coincidencia en las fechas, que aparenta presuponer una situación de incontestable fraccionamiento, tal y como fuera advertido expresamente por el órgano de apoyo del Ayuntamiento, las facturas presentadas en las ofertas coinciden excesivamente en su importe exacto, y muestran una destacada cercanía al tope mínimo que exime del procedimiento ordinario". Además, dice el juez, la adjudicación se realiza, de forma que no se justifica, "como no sea para ocultar la adjudicación a la misma empresa, a una empresa que no plantea la oferta más económica de las tres".

Facturas sobredimensionadas de 2022

La investigación del caso Infraestructuras se inició por parte de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Córdoba, tras la denuncia de IU y Podemos, por supuestos delitos de prevaricación y falsedad en documento público, así como por un posible delito de malversación de caudales públicos. En un auto de fecha 20 de diciembre de 2022 se acordó la tramitación separada, con incoación de cuatro causas nuevas, en relación con distintos hechos determinados por la investigación de la Policía Judicial. Entre estos cuatro uno de ellos tenía por cometido investigar la facturación falsa o sobredimensionada del ejercicio 2022 del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba. En este auto, el juez pide al juzgado de guardia que remita el atestado policial para que se proceda al oportuno reparto de la causa por un supuesto delito de obstrucción a la Justicia de uno de los empresarios señalados; así como el segundo atestado policial al juzgado que asuma la causa relativa a la facturación falsa o sobredimensionada del ejercicio 2022 del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba.

Obras que no se hacen o que debió hacer personal municipal

En este sentido, el auto hace referencia al informe de la UDEF que aporta nueva información sobre hechos que constan relacionados con la pieza abierta a los efectos de investigación de la facturación falsa o sobredimensionada correspondiente a los ejercicios 2021/2022. En concreto, se aporta información sobre seis facturas por labores de pintura, albañilería y fontanería en distintas dependencias municipales, respecto de las que el capataz del área constata que las facturas no cuentan con número de ODO y que las empresas no habrían trabajado para el área en tales cometidos, o se trataría de facturas infladas.

A estas hay que sumar tres facturas por trabajos relacionados con la Casa de la Juventud , emitidas por empresas investigadas respecto de las que un trabajador del departamento de estas dependencias municipales declara que no le consta la labor de cambio de inodoro, que considera excesivo el coste de materiales de albañilería, y que no se han realizado tanta obra en el edificio para necesitar tanto material.

Además suma la investigación cuatro facturas relacionadas con el Alcázar de los Reyes Cristianos y otros edificios de titularidad municipal, igualmente emitidas por empresas del grupo. En este caso, es un cargo de de la subdirección General de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento quien declara que esas obras deberían haber contado con su autorización y supervisión, lo que no le consta; y que en concreto una factura por averías se correspondería con trabajos que debería haber hecho personal propio del Ayuntamiento. En último lugar, se suman siete facturas relacionadas con el mantenimiento de electricidad en edificios y colegios. El capataz del área manifiesta no conocer a las referidas empresas; constata que las facturas no cuentan tampoco con el control del ODO, y que dichas sociedades nunca han trabajado ni suministrado materiales dentro del área de su competencia.

Por último, el juez Rodríguez Lainz pide dar traslado al Ministerio Fiscal para la emisión de informe sobre la solicitud policial de medidas cautelares