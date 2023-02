El Imdeco pondrá hasta 3.000 euros de multas por el mal uso de instalaciones deportivas municipales y piscinas

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) podrá poner multas de hasta 3.000 euros por el mal uso o uso inadecuado de las instalaciones deportivas municipales, piscinas y salas de barrio. La junta de gobierno local aprobó ayer el anteproyecto de la nueva ordenanza reguladora del uso de instalaciones deportivas adscritas al Imdeco que incluye por primera vez sanciones para los usuarios que no cumplan las normas en estos espacios públicos, algunos de ellos con gestión privada. A la ordenanza le queda aún un largo camino antes de que entre en vigor tras su publicación en el BOP (debe pasar en dos ocasiones por el Pleno para su aprobación). En todo caso, el anteproyecto que vio la luz ayer incluye entre las principales novedades la regulación del toples en las piscinas municipales, tal y como se informó hace unos días.

El régimen sancionador de la futura ordenanza advierte de que las sanciones se impondrán según la gravedad del hecho, teniéndose en cuenta las reincidencias, y podrán llegar a ser incluso causa de pérdida del derecho de uso. Pero, ¿qué será motivo de sanción? En general será motivo de sanción todo incumplimiento de las normas establecidas. Además, en el caso de que la infracción generará una pérdida económica por rotura o deterioro de algún servicio o del mobiliario público de la instalación, el causante deberá abonar su importe además de la correspondiente sanción.

Las podrán ser leves (podrán conllevar una amonestación o apercibimiento), graves (oscilarán entre 100 y 500 euros) y muy graves (podrán oscilar entre una sanción económica de 501 a 3.000 euros, y/o la suspensión del acceso, de la condición de abonado y del uso de la instalación de 6 meses hasta 1 año).

Qué se entiende por infracción leve

Según el anteproyecto de ordenanza se consideran infracciones de carácter leve el incumplimiento leve de cualquiera de las normas de funcionamiento de las instalaciones; causar daños leves de forma voluntaria o involuntaria a la instalación o al material o mobiliario del que están equipadas, así como el incumplimiento leve de las instrucciones dadas por el personal del Imdeco y los horarios, así como no abandonar la instalación transcurrido el tiempo de reserva.

También están dentro de esta categoría perturbar la tranquilidad y el pacífico ejercicio de los derechos de otras personas; utilizar los equipamientos deportivos para otros fines; la práctica de juegos, ejercicios de calentamiento o deportes con balones, pelotas u otros objetos en todos aquellos espacios que no se consideren deportivos o en áreas no destinadas al efecto; o no utilizar o prescindir de la ropa, indumentaria o calzado adecuado en las zonas específicas destinadas a la práctica deportiva.

Específicamente graves

Los incumplimientos que la ordenanza califica como específicamente graves incluye cualquier acción u omisión que provoque una alteración del orden, así como el trato vejatorio, insultante o la violencia verbal o falta de respeto puntual hacia otras personas usuarias o al personal de la Instalación; no comunicar a los responsables de las instalaciones que se padece una enfermedad infecto-contagiosa que pueda afectar a terceros; no presentar el título de uso a requerimiento del personal de la instalación; así como causar graves daños o deterioro a las instalaciones, equipamientos, material deportivo y elementos anexos, entre otros.

También queda prohibida so pena de sanción introducir en las instalaciones recipientes o envases de vidrio, metal o cualquier otro material que no sea papel o plástico o acceder con animales a las instalaciones, excepto en los casos previstos legalmente; realizar reportajes fotográficos o de vídeo, sin autorización expresa y ensuciar o arrojar desperdicios.

Por último, se entienden como faltas muy graves las que tengan especial trascendencia para la convivencia, orden y seguridad dentro de la instalación o para el entorno, así como la conducta físicamente violenta o agresiva respecto de otros usuarios.

Se consideran infracciones de carácter muy grave, además, la reiteración de dos o más faltas graves en el periodo de un año; no realizar el control de acceso, así como no abonar el precio público establecido para el uso de la instalación deportiva; acceder falseando los datos relativos a la identidad, edad, estado de salud y la suplantación de identidad. También serán sancionados los actos de deterioro muy grave y relevante de la instalación y la realización de actos que impliquen el impedimento grave y relevante del uso pacífico de las instalaciones o equipamientos por cualesquiera otras personas, así como las faltas de respeto, consideración y desobediencia al personal responsable de la instalación, cuando revistan una especial gravedad por su intensidad, persistencia o reiteración.