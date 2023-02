La Copa Covap, iniciativa educativa y deportiva infantil organizada por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, recomienda junto con la Asociación 5 al Día, entidad colaboradora en la décima edición de este proyecto, el consumo de, al menos, cinco raciones al día entre frutas y hortalizas. La ingesta de esta cantidad puede reducir un 28% el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares, además de otras enfermedades crónicas.

Así lo estima un estudio publicado en la International Journal of Epidemiology sobre la relación existente entre la toma de productos hortofrutícolas y el riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares, obesidad o diabetes tipo 2, afecciones cada vez más acuciantes en España debido al bajo consumo de estos alimentos.

Los niños y adolescentes no llegan ni a tres raciones diarias

Desde la Asociación para la Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas 5 al Día advierten, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Alimentación en la Población Infantil y Adolescente (Enalia), que los niños con edades comprendidas entre los 10 y 17 años mantienen un consumo diario de 275 gramos (164g de frutas y 107g de hortalizas). “Esto significa que no llegan ni a tres raciones diarias, por lo que estamos hablando de una ingesta que no cumple con los objetivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de tomar al menos 400 gramos diarios de estos alimentos”, explica Manuel Moñino, dietista-nutricionista y presidente del Comité Científico de la Asociación 5 al Día.

Asimismo, “se ha demostrado que un mayor consumo de frutas y hortalizas, alrededor de los 600-700 gramos, tiene ventajas adicionales para la salud”, advierte el profesional de la salud. Por ello, se recomienda crear entornos alimentarios saludables, donde estos alimentos estén presentes disponibles y accesibles de forma amplia y variada y cuyo consumo sea normal en todos los miembros de la familia. De hecho, “los niños que adquieren el hábito de comer frutas y hortalizas también lo harán en la edad adulta”, asegura.

La alimentación rica en frutas y hortalizas frescas para contribuir a un buen estado de salud ha sido la temática con la que ha arrancado la 10ª edición de la Copa Covap el pasado domingo en el municipio granadino de Huétor Tájar. Esta primera sede ha contado con la asistencia de cerca de 400 niños participantes de edades comprendidas entre los 10 y 11 años de edad.

La Copa Covap es un evento en el que, además de celebrarse partidos en las categorías de fútbol mixto y baloncesto masculino y femenino, dietistas-nutricionistas imparten a los familiares una formación didáctica sobre alimentación saludable, centrado este 2023 en los problemas de salud asociados al consumo excesivo de azúcar, y psicólogos exponen a los participantes una charla sobre el uso de las tecnologías y las redes sociales.

Los equipos Presentación Granada de baloncesto femenino, CB Churriana de baloncesto masculino y CD Huétor Tájar en fútbol mixto han sido los ganadores en sus categorías y representarán a Granada en la fase final de junio.

Los beneficios del consumo de frutas y hortalizas

Las aportaciones que estos alimentos tienen para la salud son de sobra conocidas. Sin embargo, desde la Asociación 5 al Día aclaran que “los nutrientes y distintos componentes de las frutas y hortalizas no tienen el mismo efecto para el organismo si el consumo se hace a través de una pieza entera que si se realiza por separado en formatos diferentes. Es decir, si tomamos los nutrientes por separado en forma de suplementos, el efecto para la salud no es similar”. En este sentido, los elementos más destacados son el contenido en fibra, las vitaminas A, C y K, el ácido fólico y minerales como el potasio y manganeso, así como una gran variedad de sustancias fitoquímicas activas como compuestos fenólicos, carotenos, etc.

Entre sus contribuciones, cabe destacar que las frutas y hortalizas “son fuente de vitamina C, que favorece el funcionamiento normal del sistema inmune; contienen ácido fólico, vitamina que ayuda, entre otras funciones, a disminuir el cansancio y la fatiga; o la vitamina K, que contribuye a la coagulación sanguínea y al mantenimiento de los huesos", según explica el presidente del Comité Científico de la Asociación 5 al Día.

Asimismo, la disminución del riesgo de padecer ciertas afecciones podría deberse también a los nutrientes que no aportan, ya que los productos hortofrutícolas no contienen azúcares libres, sal, grasas saturadas y trans, elementos que, en exceso, aumentan el riesgo de padecer enfermedades crónicas u otros problemas relacionados con la mala alimentación. Por tanto, “la ingesta de frutas y hortalizas nos ayudaría a desplazar el consumo de alimentos altamente procesados”, matiza Moñino.

Sobre la Copa Covap

La Copa Covap es una iniciativa educativa y deportiva en hábitos de vida saludables dirigida a niños y niñas andaluces de 10 y 11 años. Desde hace diez ediciones, este proyecto recorre las ocho provincias de Andalucía con el objetivo de luchar contra la obesidad infantil, un problema de salud extendido en la región. La Copa COVAP es un evento único que cada año reúne a cerca de 4.000 participantes de fútbol y baloncesto. Más información en: http://www.copacovap.es