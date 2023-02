El 70% de las cardiopatías congénitas en niños se diagnostican en la primera infancia

Las cardiopatías congénitas son malformaciones conjuntas en el corazón o los vasos que salen o llegan a él y que se dan a conocer en el nacimiento, aunque no siempre se originan en la infancia. La especialista en Cardiología del hospital Reina Sofía Elena Gómez Guzmán apunta que, dentro de las cardiopatías congénitas, existe una amplia variedad que no son comparables en severidad, edad de presentación, abordaje diagnóstico-terapéutico y supervivencia.

Este martes 14 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. En torno al 70% de las cardiopatías congénitas son detectadas en el hospital cordobés en periodo neonatal o primera infancia cuando se producen síntomas, mientras que los casos más leves o sin sintomalogía se suelen diagnosticar en una edad más avanzada.

Cada año el Reina Sofía detecta entre 70 y 80 casos de cardiopatías congénitas a menores de 14 años. Elena Gómez expone que la cifra de diagnósticos se mantiene más o menos estable en los últimos años y subraya que en el hospital cordobés son atendidos pacientes de Córdoba y de toda Andalucía, pues el Reina Sofía es referente regional en el tratamiento de las cardiopatías complejas.

Elena Gómez recalca que desde hace un lustro se vienen realizando en el Reina Sofía cada año procedimientos terapéuticos a unos 150 niños con cardiopatías congénitas, sumando cirugías y cateterismos.

Avances en el tratamiento

Además, se han ido incorporando avances en el ámbito quirúrgico, como son técnicas de circulación extracorpórea y asistencia ventricular externa. También se ha avanzado mucho en el implante de válvulas percutáneas, que cada vez se van adaptando más, para poder tener la opción de usarlas con niños.

Tipos de cardiopatías

En cuanto al tipo de cardiopatías congénitas, existen cardiopatías, como la comunicación interauricular, intraventricular, ductus, entre otras, cuyo pronóstico es “excelente”, recalca Elena Gómez. Si son tratadas y se diagnostican en centros con experiencia registran una supervivencia cercana al 100%, libre de secuelas y de reintervenciones.

Por otro lado, existen casos complejos que precisan de varias intervenciones y cuya mortalidad o pronóstico a largo plazo dependerá de la anatomía y de las complicaciones de los procedimientos que se le tengan que practicar. En este grupo están todas las cardiopatías que precisan una corrección por vía univentricular, cuya supervivencia ronda el 70% en la infancia. Esta doctora precisa que, en estos últimos pacientes, en la vida adulta, la circulación a largo plazo puede fracasar, lo que hará necesario un trasplante.

Por otro lado, Gómez añade que, además de estos dos extremos, existen múltiples tipos de cardiopatías que tienen que abordarse individualmente, pero que presentan generalmente un positivo pronóstico, con una mortalidad global inferior al 5% en centros como el Reina Sofía, como son la Tetralogía de Fallot, la trasposición de grades vasos, el canal, el Truncus, la atresia pulmonar o la coartación.

El trasplante se indica en determinados casos

Esta especialista en Cardiología del Reina Sofía hace hincapié en que, por lo general, las cardiopatías más frecuentes se operan una vez y quedan resueltas, aunque las más complejas, se suelen operar varias veces. Cuando no hay alternativa médica, quirúrgica o percutánea para que el paciente con una cardiopatía congénita haga una vida normal, con tratamiento máximo de insuficiencia cardiaca, será necesario un trasplante. Elena Gómez sostiene que el 60% de los pacientes que precisan de un trasplante se debe a que sufren miocardiopatías o cardiopatías congénitas no reparables o que no permiten a la persona quedar con una función cardiaca suficiente.