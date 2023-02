El Gran Teatro no dejó este viernes de acoger carnaval, a pesar de que hubo parón en el concurso a la espera de la gran final. Y es que, desde las 17.00 horas, regresó a las tablas el Carnaval de Mayores, donde grupos conformados por mayores de distintos centros de días demostraron su buen hacer sobre las tablas y evidenciaron que la fiesta no es solamente cosa de jóvenes. Ya por la noche, más carnaval, pero no tanto. Rafael Aranda Taleguilla presentó en el Gran Teatro su disco de estudio Esto no es carnaval en un espectáculo en el que se acompañó, entre otros, de la Agrupación Musical Santísimo Cristo de Gracia o de su hermano José Manuel Aranda. En Esto no es carnaval, Taleguilla pone voz a creaciones del gaditano Antonio Martínez Ares.