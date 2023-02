Más de 150 personas han participado durante este jueves y viernes en las jornadas Objetivo: Empleo que ha celebrado CCOO en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba (UCO) en el marco del programa Mejora de la Empleabilidad'del acuerdo de concertación con la Diputación de Córdoba Juntos x Córdoba.

Tal y como ha indicado CCOO en una nota, la presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la Diputación provincial, Dolores Amo, ha remarcado que "el primer objetivo a cumplir es la generación de empleo en nuestros pueblos".

En este sentido, la también vicepresidenta primera de la institución provincial ha puesto de manifiesto el hecho de que "si la gente tiene empleo dentro de nuestra provincia no tendrá la necesidad de buscar mejores oportunidades fuera de ella".

Por ello, Amo ha hecho hincapié en la necesidad de generar "toda actividad que promueva y potencie generar climas que permitan que el sector productivo se establezca en los municipios, que se genere autoempleo, que seamos capaces de aprovechar todos los recursos que vienen de las administraciones".

Por su parte, la secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, ha puesto en valor la utilidad de los convenios de colaboración que se llevan a cabo entre CCOO y la Diputación e Iprodeco "para avanzar en materia de empleabilidad en la provincia" que, según ha expresado, "tiene más de 64.500 personas desempleadas".

"Aunque las cifras de desempleo han bajado en el último año, gracias en gran parte a la reforma laboral, el panorama sigue siendo devastador, especialmente para las mujeres, que son el 60 por ciento de las personas desempleadas", ha señalado.

Entretanto, el secretario de Empleo de CCOO de Andalucía, Sergio Santos, ha afirmado que "con la cantidad de recursos que se están poniendo a disposición de las comunidades, desde Europa, desde España, con los grandes acuerdos, no es de recibo que la Junta de Andalucía no elabore, junto a las empresas y los trabajadores, un plan de choque que vaya a mejorar las condiciones de las 750.000 personas desempleadas que hay aún en Andalucía, para insertarlos en el mundo del trabajo".

"No es de recibo que no pongamos un plan de formación potente para la mitad de esos 750.000 trabajadores que llevan más de un año buscando empleo y no lo consiguen, para que puedan adquirir los conocimientos necesarios e insertarse en las empresas", ha afirmado. "Vamos a poner políticas activas de empleo a disposición de las empresas para favorecer que los trabajadores y trabajadoras puedan entrar con garantías y puedan conseguir empleo, y empleo estable", ha dicho Santos.

En este último día de las jornadas, que han contado con la presencia del presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, siete empresas destacadas --Deóleo, Cunext, Covap, Efficold, Carrier, Aceitunas Torrent y La Fundación Laboral de la Construcción-- han expuesto el tipo de empleo que requieren y los procesos de selección que desarrollan. Las jornadas concluyeron con una charla sobre el nuevo régimen de cotización de las personas autónomas y posicionamiento de marca.