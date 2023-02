El gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Diego Vargas, ha dado este jueves «la enhorabuena a la población andaluza por la sensibilización que ha tenido con la vacunación antigripal», que ha superado al 70% de la población diana, y gracias a ello Andalucía «está 200 puntos por debajo en incidencia» de la gripe respecto al «resto de regiones. Vargas ha subrayado, en un acto en el hospital Reina Sofía de Córdoba, que el año pasado ya fue en Andalucía «histórico en vacunación antigripal, pero es que «este año ya hemos superado la cobertura del año anterior». El gerente del SAS ha manifestado que a ello se suma «un hito nuevo», que ha influido en la menor incidencia en los hospitales por este virus, y ha sido la vacunación infantil frente a la gripe. «La primera vez que se ha vacunado a los niños de la gripe se ha alcanzado una cobertura superior al 43%. En la medición de las fases de alta frecuentación en Andalucía, que va de cero a tres, resulta que «la mayoría de los hospitales andaluces están en fase cero. De hecho, estamos ya en una fase de estancamiento de ese pico de alta frecuentación», añadió.

A esto hay que añadir que, "gracias a los profesionales y a la gestión de los equipos", en lo referido a "la alta frecuentación en Urgencias en Andalucía" se puede decir que "no ha habido ningún problema asistencial", pues "no ha habido acumulación de pacientes", con lo que "no hemos tenido imágenes lamentables" como las que se han producido "en otras comunidades autónomas", ha resaltado Diego Vargas.

Es más, ahora "estamos en niveles asistenciales muy aceptables para lo que es la época de alta frecuentación en la que nos encontramos", siendo todo ello lo que ha llevado a que "Andalucía está 200 puntos por debajo de incidencia que el resto de comunidades autónoma", confiando el gerente del SAS en que ahora comience la "fase de estabilización y de descenso de lo que es la alta frecuentación en Andalucía".

Situación del coronavirus en Córdoba

Con respecto al covid, el jefe de Neumología del Reina Sofía, Franciso Santos, ha precisado que actualmente en su unidad solo hay un ingresado, de los tres en total que hay actualmente en toda la provincia debido a la pandemia, y ha expuesto que las hospitalizaciones actuales por este virus afectan, principalmente, a pacientes crónicos u oncológicos.