La falta de presupuesto municipal vigente en 2023 (está prorrogado el del 2022) obliga al equipo de gobierno a afrontar el pago de actuaciones o convenios con reiteradas modificaciones de crédito. El pleno celebrado hoy ha tenido que aprobar un total de 8 modificaciones de crédito en la vía de urgencias por un montante cercano al millón de euros para poder hacer frente a cuestiones económicas del día a día municipal.

Entre las urgencias que la Delegación de Hacienda traía al pleno se incluían partidas para obras en los colegios Pablo García Baena y Federico García Lorca; 92.000 euros para atender el proyecto de conexión Capitulares-Orive financiado por fondos Edusi; multas por valor de 40.000 euros de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que asume el Ayuntamiento de forma subsidiaria por vertidos ilegales, o 220.000 euros para el mantenimiento del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), entre otras cuestiones.

Críticas de la oposición

La oposición criticó en bloque y con dureza la inclusión de estas modificaciones de crédito, así como la carencia de cuentas municipales que obligan a aprobarlas. El teniente delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, por su parte, justificó cada una de las urgencias de modificaciones de crédito que se han cuestionado y sostuvo que la intención del gobierno local es aprobar el presupuesto del 2023 este mismo mes de febrero, porque “debe haber un marco contable independientemente de que sea año electoral”.

El portavoz del PSOE, José Antonio Romero, lamentó que no haya habido ningún asunto de gestión en la sesión, entiende que es “un gran problema” la ausencia de cuentas en vigor, como ha advertido la Intervención General que ha recordado en un informe que se tarda lo mismo en hacer una modificación presupuestaria que en aprobar el presupuesto del 2023. Los socialistas preguntaron al delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, cuándo piensa pagar a las empresas que están trabajado para el Carnaval, o a las de la Semana Santa, o las peñas, que se van a ver afectadas en breve al no haber cuentas municipales. “Dicen que no tienen los votos para aprobar el presupuesto, pero aquí (al PSOE) no se han acercado”, añadió el edil poniendo en duda de que el gobierno local tenga verdadera intención de aprobar los presupuestos. En la misma línea se pronunció la portavoz de Vox, Paula Badanelli, que denunció “la falta de transparencia” y de capacidad de PP y Cs llevando en último momento urgencias, porque “es imposible saber qué se vota”.