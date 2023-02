La Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro de Córdoba ha nombrado cofrade de honor a Diario CÓRDOBA con motivo de su 80 aniversario. El distintivo lo han entregado este jueves en el Palacio de la Merced pero corresponde al año 2021. Al acto de entrega han asistido, además de múltiples cofrades del Rabo de Toro, el presidente de la cofradía, Ricardo Rojas, el secretario, Ricardo Hernández, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz y el director de Diario CÓRDOBA, Rafael Romero, quien ha recogido el galardón.

Ricardo Hernández ha explicado que este es un nombramiento que se hace una única vez al año, y que, en este caso, se aprobó por unanimidad en asamblea general el 11 de diciembre de 2021, "por su onomástica empresarial de un recorrido de 80 años, unida al apoyo continuo al plato del rabo de toro cordobés".

El director de este periódico, Rafael Romero, ha recordado el periodismo "más sosegado" que se hacía en los años 90, cuando él llegó a la redacción, algo que ha comparado con el tiempo y reposo con el que se guisa el rabo de toro cordobés y que ha permitido "saber lo qué es realmente importante en la información". "No solo es importante la materia prima, hay que saber cocinarla, a fuego lento", al igual que "una buena historia". Romero ha subrayado la importancia de "tener un buen fondo" y "hacer las cosas con cariño, con pasión, como vosotros transmitís este amor por este plato tan importante para los cordobeses". En este sentido ha resaltado que "hay que poner en valor esa tradición y esa gente que nos enseñó" para seguir haciendo las noticias "con rigor" y el rabo de toro, "bien hecho".

El decano de los periódicos cordobeses

Ricardo Rojas ha recordado que "Diario CÓRDOBA no es solo un diario más, es el diario de Córdoba, el decano de los periódicos cordobeses" y que "hubo un tiempo en el que no había móviles, no había otros medios y estaba Diario CÓRDOBA", por lo que "esta distinción no es caprichosa".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, ha señalado que, actos como el que se han celebrado este jueves, "tienen muchísimo que ver con lo que es Córdoba y con el afán que tenemos por difundir lo que es nuestro, lo que solo tenemos nosotros, lo que nos diferencia y nos define como cordobeses y cordobesas. Algo que se pone en común con otros objetivos mayores que tiene la Diputación, como son promocionar la provincia y favorecer su desarrollo económico y social de la provincia".

Ruiz ha añadido que "el rabo de toro es uno de los platos que nos identifica y forma parte de nuestra cultura e idiosincrasia, en esa labor que estamos empeñados". En este sentido ha resaltado la necesidad de contar con los medios de comunicación porque "nada existe si no se comunica". Así, según el máximo responsable de la institución provincial, "Diario CÓRDOBA es un medio que se caracteriza por dar muchos pasos más adelante e implicarse en esa promoción porque se siente, como así lo es, como un actor activo en Córdoba" .