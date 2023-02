8M: el viaje del salón de plenos de la unanimidad a la nada

El Pleno de Córdoba ha protagonizado un viaje del consenso a la nada en apenas 4 años. El 8M, el día dedicado a las mujeres a nivel internacional en recuerdo del 8 de marzo de 1875 cuando varios centenares de mujeres de una fábrica textil de Nueva York fueron brutalmente represaliadas por reivindicar sus derechos, ya no es una fecha de celebración y unanimidad en Córdoba. Al menos, no lo es en el Ayuntamiento de la ciudad, donde la Corporación municipal ha sido incapaz de aprobar ninguna moción de apoyo al movimiento feminista desde el año 2020, cuando por primera vez el Pleno no apoyó de manera oficial los actos del 8M organizados en Córdoba. Desde entonces, el desencuentro ha sido el denominador común.

Hoy tampoco ha sido posible esa mayoría y pese a que los grupos municipales han debatido con profusión el tema (con numerosas interrupciones y exabruptos también del público) y a pesar de que se han escuchado también en el salón de plenos a algunas representantes feministas no se ha llegado a aprobar nada: ni la moción que planteaban las izquierdas con un texto promovido directamente por la Plataforma Nosotras Decidimos; ni la de las derechas que defendían una enmienda a la anterior basada en la crítica de la ley del solo sí es sí. El Pleno pide a ADIF que construya una pasarela elevada en Villarrubia para eliminar los pasos subterráneos Vox votó en contra de las dos y el concejal no adscrito, David Dorado, que al menos podría haber inclinado la balanza (13 suman PP y Cs, 13 suman PSOE, IU y Podemos) había abandonado ya el pleno a esas alturas del debate. La primera teniente de alcalde y delegada de Igualdad, Isabel Albás, defendió la gestión realizada en materia de igualdad durante el mandato y aseguro que ni PP ni Cs "van dar ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género" ya que son un gobierno "completamente volcado en la igualdad de hombres y mujeres". Más allá de las frases más o menos retóricas apuntó algunos datos como haber aumentado en un 50% las subvenciones a mujeres durante el mandato o haber promovido un estudio sobre corresponsabilidad en los hogares cordobeses. La falta de presupuesto municipal obliga hacer modificaciones de crédito por valor de 1 millón En todo caso fue con la ley del solo sí es sí donde el gobierno local quiso incidir. "La moción que ustedes presentan no se puede acordar porque no habla del mayor problema que hay en la actualidad: una ley que deja a los violadores en la calle", dijo Marián Aguilar (PP). Medidas para Córdoba La moción de PSOE, IU y Podemos, sin embargo, se habían centrado este año en medidas a adoptar en el plano municipal, como que el Ayuntamiento elabore el plan de igualdad del que carece y al que obliga la ley, aumentar las actividades dirigidas al fomento de la coeducación en las escuelas o la prohibición de que antiabortistas puedan ponerse en las clínicas de interrupción del embarazo. La socialista Maribel Baena aseguró que es "incompatible sentirse comprometido con la igualdad y estar en desacuerdo con la moción" y lamentó que las únicas políticas feministas que se han estado haciendo en este mandato han sido fruto de "la inercia" del anterior. Asimismo, la edil del PSOE acusó a Albás de estar matando por inanición el Consejo Municipal de las Mujeres y concluyó diciendo que la enmienda de PP y Cs era "una declaración de intenciones y una excusa para ir en contra del Gobierno de Pedro Sánchez". Para Cristina Pedrajas (Podemos) --que en su intervención aprovechó para criticar a la ministra socialista de Justicia--, el problema es que "el PP está cada vez más cerca de la política de Vox", mientras que Alba Doblas (IU) afirmó que a los populares "nada los separa de Vox porque secundan sus medidas" y señaló al PP como responsable de que se produjera el debate: "No les interesa defender a las mujeres, ni ponerse en contra de Vox". Por último, Paula Badanelli, portavoz de Vox, que fue interpelada e interrumpida por algunas asistentes al pleno, defendió el discurso habitual y negacionista de su formación en cuestiones de género e igualdad y explicó que votaban en contra de las dos mociones porque les costaba diferenciar una de otra. "Es una cortina de humo para distraer a los cordobeses", concluyó.