PSOE, Izquierda Unida y Podemos defenderán una moción conjunta en el pleno de mañana jueves para pedir que los vecinos del Campo de la Verdad y Miraflores tengan zonas específicas y exclusivas de aparcamiento y que se determine un conjunto de calles donde solo ellos puedan aparcar en determinados momentos. José Antonio Romero (PSOE), Antonio de la Rosa (IU) y Cristina Pedrajas (Podemos) defienden la necesidad de pactar las llamadas Zonas de Aparcamiento Vecinal (ZAV) por la morfología propia del barrio, que carece de espacios privados de aparcamiento, y por los numerosos vehículos que estacionan en la zona en momentos determinados como el Mercado Medieval, los días en los que hay partido del Córdoba, los domingos de mercadillo, la Semana Santa o la Feria.

Estos grupos municipales entienden que es insuficiente el método puesto en marcha por el Ayuntamiento de Córdoba y que ya distribuye pases a los vecinos para que aparquen sin problema cuando hay grandes eventos. Es más los ediles acusan al equipo de gobierno de tener "insensibilidad" del ante este problema "porque se han pedido varias reuniones para solventar el tema pero no se han dignado a reunirse con los vecinos". Para José Antonio Romero, el problema de fondo es que el gobierno "nunca cumple" y que "lo peor es que no han hecho nada y no piensan hacerlo".

La moción plantea instar al gobierno municipal a a que cumpla lo acordado ya en una moción que se aprobó el pasado 8 de julio de 2021 sobre el Campo de la Verdad y Miraflores para la elaboración de un plan de movilidad. Asimismo, esta moción instara que el Ayuntamiento de Córdoba elabore un plan de información para que los vecinos tengan toda la información sobre la declaración de zonas ZAV (Zona de Aparcamiento Vecinal); y se pide a la Delegación de Movilidad que inicie, de acuerdo con el art. 94 y siguientes de la ordenanza de Movilidad, un proceso participado con los vecinos, a través de sus AAVV Guadalquivir del Campo de la Verdad y Fray Albino y Puente Romano, para la determinación del conjunto de calles que desde el punto de vista técnico deba de considerarse como Zonas de aparcamiento vecinal (ZAV).

Asimismo se pide a la Delegación de Movilidad que inicie un proceso de información, con previa y suficiente antelación a la Semana Santa, para la solicitud de autorizaciones de aparcamiento y a establecer las excepciones a la prohibición de aparcamientos para los vecinos no residentes en el barrio.