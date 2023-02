La huelga de letrados paraliza 30 millones de euros en los juzgados

La huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia ha provocado la paralización de alrededor de 30 millones de euros en las cuentas de los juzgados de Córdoba. Esta es la estimación realizada por el secretario coordinador provincial de la Administración de Justicia en la provincia, José Antonio Guerra, quien explica que este es el dinero que deben asignar por diferentes causas como las incapacidades permanentes; consignaciones de empresas; fianzas; embargos que hay que entregar al que reclama la cantidad y rentas adeudadas.

De este modo, las operaciones pueden estar relacionadas con procedimientos civiles, penales y sociales. «En los últimos cinco días, prácticamente no ha habido movimientos en las cuentas. Hay entradas, pero no salidas», lamenta José Antonio Guerra, quien afirma que esta es una más de las consecuencias del paro.

Córdoba tiene 65 letrados de la Administración de Justicia (quedan dos plazas más por cubrir) y desde el pasado 24 de enero está secundando la huelga entre un 75% y un 80% del colectivo. El secretario coordinador, que es su superior jerárquico, señala que hasta el viernes pasado (en dos semanas de huelga) se suspendieron 1.232 actuaciones, de las que el 57% son juicios. Los más afectados por la suspensión de juicios son los juzgados de Primera Instancia e Instrucción (mixtos), los de Primera Instancia y el Mercantil. Fuentes de toda solvencia indican, además, que entre el lunes pasado y ayer martes se han cancelado otros 151 juicios y 102 actuaciones de otro tipo.

A estos efectos hay que añadir, según detalla José Antonio Guerra, la paralización de la incoación de procedimientos; el reparto; la tramitación; las firmas; las notificaciones; los lanzamientos o la inadmisión de demandas (solo están entrando las urgentes y aquellas en las que se piden medidas cautelares), entre otras acciones que no se están realizando estos días.

El secretario coordinador recuerda que este colectivo nunca había realizado una huelga indefinida y avanza que «se tardará en normalizar la situación. Sobre todo, lo siento por los profesionales, los ciudadanos y la Administración de Justicia de Córdoba. El servicio público se está viendo alterado», admite.

"Las bodas se pueden suspender"

De su parte, Gabriela Valenzuela, letrada de la Administración de Justicia del juzgado de Primera Instancia número 5 (Familia) y del Registro Civil, destaca que están recibiendo quejas de los ciudadanos (verbales y por escrito) por el perjuicio que está huelga les está ocasionando. «Está absolutamente todo paralizado, no solo los juicios. Esto es muy gordo y no está teniendo la repercusión que debería», lamenta.

Cada mes celebran medio centenar de bodas, para lo que se turnan esta letrada y la jueza. En el caso de las programadas para febrero, «no se están suspendiendo porque las está celebrando la jueza. Si me hubiera tocado a mí, las hubiera suspendido, porque estoy de huelga», indica. En este sentido, avanza que en caso de que la huelga continúe en marzo, «las bodas se pueden suspender. Todas las que yo haga se suspenderían. Y a esto se sumarían todas aquellas en las que no se están tramitando los expedientes», detalla.

El Registro está desarrollando los servicios esenciales, que son las inscripciones de matrimonio, defunciones y nacimientos. «Todo lo demás no se puede hacer, porque todo lleva mi firma. Expedientes de nacionalidad, matrimonio, cambio de apellidos... Todo está paralizado», precisa.

«Una cosa que está causando un grave perjuicio, por la que los ciudadanos se están quejando mucho, es que no se pueden expedir certificaciones. Cualquier persona que necesita una certificación de nacimiento para la obtención de un DNI o pasaporte, no se le puede dar. No las estoy dando salvo que se justifiquen causas de fuerza mayor», comenta. No obstante, aclara que también se explica a los ciudadanos que el certificado de nacimiento se puede conseguir en la web del Ministerio de Justicia utilizando el certificado digital.

El Registro Civil de Córdoba atiende en torno a 60 citas diarias (que se solicitan a través de internet) y Gabriela Valenzuela apunta que se están aplazando todas salvo las relacionadas con los servicios mínimos. «Cuando son cosas más delicadas, los funcionarios se están haciendo una carpeta y le están dejando una nota para volverlos a llamar», indica respecto a la atención al ciudadano.

Los letrados de la Administración de Justicia han realizado diferentes paros en el último año para reclamar al Ministerio de Justicia, entre otras reivindicaciones, el reconocimiento de una negociación colectiva propia y una subida salarial con la que se retribuyan las nuevas funciones asumidas por estos profesionales desde el año 2009.