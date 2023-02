El Ayuntamiento debe decidir si entierra o continúa con la recogida neumática de basura

El Ayuntamiento de Córdoba debe decidir si entierra de manera definitiva o modifica el PGOU para seguir adelante con el sistema de recogida neumática de basura después de la confirmación de este lunes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulando el plan especial que lo regula. Sea cual sea su decisión es impensable que no mueva ficha porque hay varios planes de urbanización afectados por este tema y se estima que son más de 8.000 familias las que ya han invertido en la recogida neumática. Este lunes ningún responsable municipal quiso aventurar una respuesta a esta difícil disyuntiva y no hubo reacción al auto del TSJA. «Estamos estudiándolo y mañana (por hoy) habrá una respuesta», señalaron las fuentes consultadas.

En el plano judicial, el Consistorio puede presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo (lo que le serviría para ganar cierto tiempo), que podrá ser admitido o no. Si no prolonga la batalla judicial, el Ayuntamiento puede optar por dar carpetazo al sistema por el que apuesta desde 2005 y en el que ya se han invertido más de 20 millones (en este caso tendrá que hacer frente a las reclamaciones que propietarios y promotores plantearán seguro); o puede optar por retomar el plan y darle una salida urbanística novedosa al sistema de recogida, lo que implicaría modificar el PGOU, como apunta la propia sentencia del TSJA, y buscar una nueva ubicación que no esté en zona verde a la central de recogida de Turruñuelos (cuya ubicación denunciaron los propietarios). Ninguno de los caminos será rápido ni sencillo.

Los demandantes, esperanzados

El abogado de los demandantes, Cecilio Valverde, que se mostró este lunes muy satisfecho con la aclaración del TSJA, confía en que sirva para poner punto y final al sistema de recogida y que se pueda recuperar el dinero invertido por los propietarios. Entiende que el recurso de casación es «complejo y complicado de formular porque es muy técnico», pero admite que no sabe si el Ayuntamiento «quiere o puede» presentarlo. «Nosotros hemos luchado para tumbar el plan especial pero ahora dependerá de lo que diga el Ayuntamiento», añade.

[Aquí puedes pinchar para ampliar el gráfico]

Los constructores, a la espera

El presidente de Construcor, Francisco Carmona, por su parte, tampoco quiso pronunciarse este lunes sobre esta cuestión: «Estamos a la espera de que nos faciliten la resolución para hacer una valoración más cierta», dijo. Hace unas semanas, los empresarios presentaron un escrito a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) exponiendo la situación de inseguridad jurídica abierta tras la sentencia.

Como respuesta, la GMU decretó la interrupción provisional de parte de la instalación de la recogida neumática en nuevas viviendas, previo depósito de un aval por parte de los constructores. El aval se mantendrá hasta que se cumplan las obligaciones de construcción o se resuelva el plan especial.