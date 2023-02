Los grupos municipales de la izquierda plantearán en el pleno del jueves, relativo a la sesión ordinaria de febrero, una moción de la mano del movimiento feminista aprovechando la cercanía del 8M. Los portavoces de estos tres grupos municipales, José Antonio Romero (PSOE), Alba Doblas (IU) y Cristina Pedrajas (Podemos) exigen al PP que «se tome en serio» las políticas de igualdad y convierta los derechos de las mujeres en prioridades de su gestión. «La igualdad no está en la agenda de Bellido, porque el PP firma las mociones pero después no las cumplen porque colaboran con la ultraderecha de Vox como en Castilla y León», asegura el edil socialista. Asimismo, la izquierda asegura que PP y Cs han tenido más oportunidades de financiación que nunca pero que no se ha aprovechado. La última oportunidad, 23,5 millones del plan corresponsable que la Junta de Andalucía debía gestionar para ayuntamientos y diputaciones. «El Ayuntamiento de Córdoba no ha pedido absolutamente nada. Se ha empleado solo el 22% de ese presupuesto y el resto, el 78%, está en las arcas de la Junta», denuncian.