Cristina (madre de acogida de Tierra de Hombres): "Lancinet nos ha hecho descubrir un mundo precioso"

El pequeño Lancinet, que el próximo sábado cumplirá 3 años, regresa este martes a Guinea Conakry, después de haber permanecido los últimos cuatro meses en Córdoba para curarse de una grave cardiopatía que le diagnosticaron al nacer y que le ha sido curada con éxito en el hospital Reina Sofía de Córdoba. El viaje y estancia de este pequeño, oriundo de esta nación del África occidental, ha sido posible gracias al programa Viaje hacia la vida de la fundación Tierra de Hombres, iniciativa solidaria que cuenta con la colaboración del hospital Reina Sofía y del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La familia de acogida que ha estado pendiente de día y de noche de Lancinet en Córdoba es la formada por Cristina Carrasco y David Muñoz y esta colaboración ha sido la tercera que ha compartido este matrimonio con Tierra de Hombres.

Que Lancinet sea el primer niño con síndrome de Down que se ha beneficiado del programa Viaje hacia la vida en Córdoba no fue en ningún momento obstáculo para que estos padres de acogida generosos se decidieran a hacerse cargo de Lancinet durante su operación y posterior recuperación de una intervención en la que en el Reina Sofía le corrigieron una CIV (cardiopatía interventricular). "A mi marido lo único que le dio un poco de precaución al principio fue que era un niño más pequeño que los otros dos que habíamos acogimos anteriormente, pero en el momento que vi la foto de Lancinet ya teníamos que ayudarle", señala Cristina Carrasco.

Desde octubre en Córdoba

La delegada en Córdoba de Tierra de Hombres, Cristina Camacho, indica que Lancinet llegó a Córdoba el pasado 1 de octubre y es el más pequeño de cuatro hermanos. Además de ser operado de la grave cardiopatía congénita que padecía, le han revisado también en el Reina Sofía una hernia que presentaba y le han efectuado una revisión oftalmológica y le diagnosticaron estrabismo. Además, a Lancinet le han administrado vacunas correspondientes a la etapa infantil y desde que salió del hospital ha estado recibiendo atención temprana por parte de la asociación Down Córdoba. "Cuando la madre de acogida llevó a la pediatra a este niño cuando llegó a Córdoba, esta médica le indicó que sería muy beneficioso que Lancinet acudiera a atención temprana por ser un niño con síndrome de Down. Lancinet no andaba nada y ahora coge ya muchas cosas y se pone de pie", añade la delegada de Tierra de Hombres en Córdoba.

"El 10 de octubre operaron a Lancinet en el hospital Reina Sofía. Tuvo que permanecer una semana en la UCI, pero pronto le dieron el alta. Se nos hizo hasta corta la estancia en el hospital. Se portó muy bien en el hospital. No se quitó ningún catéter, aunque había que tenerle siempre la mano cogida", relata Cristina Carrasco.

Apoyo de la asociación Down Córdoba

"Lancinet ha estado acudiendo un día a la semana a terapias individualizadas en la asociación Down Córdoba y hemos ido apreciando su positiva evolución. Hemos disfrutado día a día con cada avance, con el simple hecho de que aprendiera a beber agua por sí mismo. Vino siendo un bebé y se va a marchar siendo más un niño de su edad. Ha experimentado una gran cambio en estos pocos meses. Es un niño muy bueno, que come de todo, muy glotón y que duerme muy bien. También muy cariñoso, que apenas tardó unas horas en adaptarse a nuestra casa, que siempre te regala una sonrisa y que le gusta que lo cojas en brazos. Está ahora en esa fase que tienen todos los niños de que lo quiere investigar todo. Nos ha hecho descubrir un mundo precioso y lo vamos a echar mucho de menos, aunque contentos de que pronto estará con su familia. Mis sobrinos Bruno y José Luis lo han acogido como un primo más y lo han pasado muy bien junto a él", destaca la madre de acogida de este pequeño de Guinea Conakry.

Carmen Bonilla, profesional del Centro de Atención Temprana Infantil (CAIP), de Down Córdoba, destaca a su vez la importante mejoría que ha conseguido Lancinet durante su estancia en Córdoba, ya que es "un niño muy trabajador, que entraba muy contento al aula. He disfrutado mucho con sus avances y con su cariño". Bonilla sostiene que la cardiopatía que presentaba el pequeño había frenado su desarrollo, por lo que ahora es muy importante que se continúe con su estimulación en su país de origen. Con este fin, Down Córdoba ha remitido a Tierra de Hombres un plan de intervención para que se lo haga llegar a su familia, de forma que este niño pueda seguir mejorando su autonomía.