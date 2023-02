Aucorsa le dirá adiós al uso obligatorio de las mascarillas a partir del miércoles 8 de febrero. El Consejo de Ministros tiene previsto acordar hoy la eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público de toda España, después de que estos elementos protectores nos hayan acompañado desde el inicio de la pandemia en 2020.

El delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba y presidente de la empresa pública de autobuses, Miguel Ángel Torrico, ha dicho ante el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público esta semana que “como siempre, en todos los temas relacionados con la salud pública, se van a cumplir las directrices del Gobierno de España o de la Junta de Andalucía, cada uno en el ámbito de sus competencias”.

No obstante, Torrico no ha sido tan combativo como lo han sido en la administración andaluza, donde la consejera de Salud, Catalina García, ha lamentado que la medida se tome ahora en invierno, en pleno pico de enfermedades respiratorias y de gripe. El delegado de Movilidad cordobés se ha limitado a decir que “a partir de ahora se quedará como recomendación el uso de las mascarillas en el transporte público”, de modo que “si a partir del miércoles entra en vigor que no hay obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte público, se acatará y se hará como corresponde”, ha declarado Torrico.

El uso de mascarillas era una de las últimas medidas de prevención de los contagios del Covid 19 que aún seguían en vigor en España.