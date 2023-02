Los trabajadores de Cruz Roja en Córdoba, a través del comité de empresa y respaldados por CCOO y UGT, han convocado una concentración este sábado a las 11 horas en las puertas de la entidad para exigir una subida salarial que adecúe sus retribuciones a las que marca el convenio estatal de Ayuda de Intervención Social. Según fuentes del comité de empresa, los alrededor de 230 empleados contratados por la organización social en la provincia se quejan de la negativa de la dirección de Cruz Roja a aplicar la subida salarial establecida por ley aunque la plantilla de Córdoba está entre las que tienen ingresos más bajos si se comparan con los que perciben en otros territorios.

De aplicarse el convenio, los trabajadores deberían ingresar entre 2.500 y 5.000 euros más al año de lo que reciben actualmente. Según las mismas fuentes, desde octubre de 2021 las negociaciones con Cruz Roja para la actualización del convenio laboral están paralizadas ante la negativa de la entidad de ajustarse a la ley de reforma laboral. Esto supone además que los sueldos lleven dos años congelados sin ningún tipo de subida pese a los incrementos constantes del IPC que se vienen produciendo, lo que ha acrecentado, aseguran, la situación de precariedad del personal.

Respuesta de Cruz Roja

Por su parte, Cruz Roja ha hecho público un comunicado en el que señala que durante el proceso de negociación del convenio colectivo para la plantilla del personal laboral de la Oficina provincial en Córdoba (204 empleados) se ha suscitado una controversia con el comité de empresa sobre la interpretación de qué convenio o convenios sectoriales serían aplicables, ya que la entidad desarrolla actividades que podrían encuadrarse en diferentes convenios (Acción e Intervención Social, Teleasistencia, Menores o Centros Privados de Formación Reglada)

Aseguran que Cruz Roja en Córdoba "asume plena y conscientemente sus obligaciones en materia laboral, y admite las legítimas reclamaciones de los trabajadores, que solicitan mejorar sus condiciones retributivas". Según indican, en los dos últimos convenios colectivos firmados se ha incrementado la retribución del personal en una media de un 2,6% (2017: 0.5 %; 2018: 3.5%; 2019: 3%; 2020: 3% y 2021:3%).

Plantean que la equiparación salarial se produzca en varios ejercicios

Sin embargo, y debido a la delicada situación económica de la Oficina provincial, causada por la reducción de ingresos y por el incremento de costes, la dirección de la entidad ha propuesto que la equiparación salarial con la tabla del Convenio de Intervención Social, que reclama el Comité de Empresa, se produzca en varios ejercicios, para asegurar la sostenibilidad económica de la entidad, evitando generar impactos negativos que pudieran repercutir en el empleo.

Cruz Roja en Córdoba asegura su disposición "a mantener abierta la negociación con el comité de empresa para mejorar las condiciones del empleo de su plantilla, que afectan no sólo al salario sino a cuestiones también relevantes como horarios, licencias y permisos, etc". Asimismo, señalan que, "dado que la cuestión se encuentra en vía judicial, de no encontrarse una solución antes de la celebración del juicio, la entidad estará a lo que disponga la sentencia".