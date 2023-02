El precio del diésel en las gasolineras de Córdoba se encarece cerca de un 18% solo en un año

A los cordobeses que tengan un coche diésel les cuesta ahora llenar el depósito casi un 18% más que hace justo un año. También es más caro para quienes posean un vehículo de gasolina, aunque el encarecimiento es menor, de un 4,5%. El precio de los carburantes llegó a su tope conocido en junio del año pasado, con más de dos euros por litro. Luego llegó la bonificación de 20 céntimos por litro de repostaje, medida que finalizó el 31 de diciembre del año pasado. Sin tener en cuenta el descuento aplicado en ese momento, echar gasolina es ahora más caro que a finales de año. Si se le aplica la bonificación, la diferencia se hace más evidente.

Según los datos recogidos en el Geoportal de Hidrocarburos, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el litro de gasolina 95 el 3 de febrero de 2022 se situaba en 1,538 euros, ahora está en 1,607 euros. La diferencia en un año se acrecienta en el caso del diésel más básico, que si hace un año tenía un precio de 1,432 el litro, ahora llega a los 1,684.

Diferencia tras la bonificación

El 1 de abril del año pasado empezó a aplicarse una bonificación de 20 céntimos por cada litro repostado de carburante. La medida, impulsada por el Gobierno a través de un Real Decreto Ley, estaba incluida en un paquete de medidas económicas destinado a paliar la inflación derivada de la crisis energética. Hasta el 31 de diciembre, todo el mundo, desde profesionales hasta cualquier persona, disfrutó de ese descuento.

En Córdoba, el 31 de diciembre el precio medio del litro de gasolina 95 era de 1,58 euros. Un vehículo normal tiene un depósito de entre 45 y 65 litros. Teniendo en cuenta el depósito más pequeño, el de 45 litros, llenar el coche de gasolina a finales de año costaba 71,1 euros. Teniendo en cuenta el descuento de 20 céntimos por litro, ese precio se reducía a 62,1. Llenar el mismo depósito ahora, con el litro de gasolina 95 a 1,607 euros cuesta 72,3 euros. Es decir, que en un mes, los cordobeses han visto encarecerse su factura de la gasolina más de un 16%.

En el caso del diésel habitual, y teniendo en cuenta el mismo depósito de 45 litros, llenarlo el 31 de diciembre aplicándole la bonificación costaba 65,9 euros. Hacerlo ahora, sin la ayuda y con el litro de diésel a 1,684 euros, cuesta casi 76 euros. Es decir, que el encarecimiento del diésel habitual desde que acabó el año y con la bonificación sin efecto se sitúa ahora en un 15%.

Menos consumo en gasolineras

En la mente de muchos está esa imagen de los últimos días de 2022 con largas colas de vehículos en las estaciones de servicio para hacer el último repostaje del año y aprovechar el descuento de 20 céntimos.

A partir de ese día, hay muchas gasolineras que han percibido una caída del consumo. Lo confirman a este periódico la estación de Petroil Energy Azahara, situada en la carretera de Palma del Río, y también desde la gasolinera BP de la carretera del Aeropuerto. Desde ambas estaciones confirman que las ventas no han sido las mejores en este arranque de 2023 y lo achacan a que no exista esa rebaja en el valor del carburante. Opinión contraria tienen en la gasolinera Santa María de Trassierra, desde donde aseguran que el trasiego de clientes ha sido el habitual. Sí coinciden las estaciones consultadas en que los precios no han escalado tanto, y es cierto, aunque la diferencia, como ya se ha dicho, se percibe cuando se hace el cálculo sobre lo que se pagaba entonces (con descuento).