«El Ayuntamiento quiere hacer una muestra sobre el judaísmo en Córdoba y nos gustaría colaborar desde la embajada"

La portavoz de la embajada de Israel en España, Noa Hakim ha visitado por primera vez Córdoba con el objetivo de estrechar lazos y poner en pie proyectos de colaboración con la ciudad principalmente en temas culturales y de sostenibilidad. Nieta de un sefardí búlgaro, habla ladino a nivel básico y español, pero no sabe bien de qué parte de la península proceden sus antepasados. «Hay apellidos que indican de dónde vienes como Cordobero o Toledano, que son muy comunes en Israel, pero los míos tienen que ver con la profesión. Hakim significa médico», asegura. Poco antes de tomar el tren de vuelta a Madrid, Noa Hakim ha conversado con este diario sobre las relaciones con Córdoba y la situación de su país.

-Hemos visto en sus redes sociales que se ha reunido con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ¿están trabajando en algún proyecto concreto?

Hay varios proyectos y sugerencias que están sobre la mesa que nos gustaría desarrollar. Uno de ellos es la exposición que quiere hacer el Ayuntamiento sobre el judaísmo en Córdoba en los próximos años y en la que nos gustaría colaborar desde la embajada. También hemos tenido la oportunidad de hablar sobre la futura conferencia de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que se celebrará aquí dentro de un año y en la que participarán las tres ciudades israelíes que tienen ese título. Además, también queremos organizar un proyecto conjunto en relación con el manejo del agua. En el mes de marzo, traeremos a Andalucía a un experto israelí en esta materia y nos gustaría hacer algo con el Ayuntamiento de Córdoba relacionado con este tema. Tenemos mucho interés en crear vínculos de colaboración en temas comerciales, colaborar en cuestiones relacionadas con la futura base logística, con las energías renovables, la sostenibilidad y la apicultura, que sabemos que son campos muy importantes en Córdoba.

- ¿Ha tenido la oportunidad de visitar la Casa de Sefarad en Córdoba?¿Qué relaciones mantiene Israel con esta institución privada?

Tenemos buenas relaciones desde hace mucho tiempo. Me he entrevistado con su director, Sebastián de la Obra, y le he expresado nuestro interés por seguir en contacto y organizar actividades de forma conjunta en Córdoba con artistas sefardíes que vengan a España.

¿Es Córdoba un destino habitual de la población israelí?

Sí, por supuesto, todo el mundo en Israel sabe que Maimónides es de Córdoba y que hay mucho patrimonio judío aquí que se conserva muy bien y es muy interesante para los israelíes.

El otro día estuvo en Sevilla, donde participó en el Día de la Memoria del Holocausto. ¿En un momento como el actual de auge de la ultraderecha, cree que se ha olvidado la lección de lo que ocurrió en el pasado?

Yo creo que hay que seguir recordando lo que ocurrió para que no caiga en el olvido. Hay unas lecciones nacionales para los judíos e internacionales para todo el mundo sobre el Holocausto. Y una de las cosas que repetimos es «Nunca más» para el pueblo judío y al mismo tiempo, nunca más para nadie en el mundo. Yo creo que mantener el aprendizaje del Holocausto y todos los procesos que llevaron a ello en la Alemania nazi y en Europa es algo muy importante. Y además, es fundamental conocer lo que pasó durante el Holocausto con otros pueblos que sabían lo que estaba pasando con los judíos y no hicieron nada y al mismo tiempo, aprender las historias de las personas que pusieron en riesgo sus vidas y las de sus familias para salvar a judíos como por ejemplo el diplomático español Ángel Sanz Briz (conocido como el Ángel de Budapest) que salvó a miles de judíos de esta ciudad. Creo que aprender ambas cosas al mismo tiempo es una lección por la vida y por el futuro. Por eso, los actos conmemorativos son necesarios para no perder la memoria.

Acabó su etapa en la India para venir a la embajada de España. ¿Cuáles son los retos que se ha planteado para estrechar las relaciones entre ambos países?

Uno de los asuntos que me preocupan es el florecimiento en ciertos lugares de España de grupos antiisraelíes que están muy activos y creemos que es importante que la sociedad civil local se expresa así, es necesario que desde la embajada se creen puentes entre las personas y las poblaciones a través de la cultura, el comercio, etcétera. No hablo de grupos antisemitas sino de movimientos antiisraelíes que están localizados en ciudades como Barcelona, donde hay un grupo que llama al Ayuntamiento para que rompa el hermanamiento que tiene con Tel Aviv y nosotros vemos esto como algo muy negativo porque nuestro interés es justo el contrario, crear más lazos y más hermanamientos con España.

El conflicto que mantiene Israel con Palestina desde hace décadas, que se ha recrudecido recientemente, tiene que ver con ese rechazo de ciertos sectores de la población. ¿Cuál es la situación política en este momento en su país, cómo viven los israelíes esta escalada de violencia y de qué manera está afectando a las relaciones internacionales?

Yo creo que, en general, no está teniendo un efecto directo en las relaciones internacionales de Israel con otros países. Lamentablemente, la violencia contra los israelíes y los judíos es algo que conocemos muy bien y viene de mucho antes del establecimiento del estado de Israel, es algo que nos obliga a hacer dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, actuamos muy fuerte contra el terrorismo, contra el odio, la incitación y la violencia y al mismo tiempo, trabajamos para crear más relaciones y más iniciativas de paz con nuestros vecinos. Un ejemplo de eso son los acuerdos de Abraham que se firmaron en 2020 con Emiratos Árabes Unidos y luego con Marruecos y que son acuerdos de paz y normalización de las relaciones entre estos países. Lo que esperamos es que estos acuerdos se amplíen a otros países de nuestra región porque Israel desde su establecimiento, siempre ha buscado paz y estabilidad con sus vecinos.

Desde el punto de vista de una persona que se dedica a la labor diplomática como usted, después de décadas de conflicto entre Israel y Palestina, ¿ve posible una salida negociada al conflicto o la llegada de Netanyahu de nuevo al poder ha alejado aún más esa posibilidad?

Bueno, el conflicto no ha empezado con Netanyahu, fue primer ministro muchos años desde 1996 y el conflicto es muy anterior a él. Yo creo que sí hay una solución para alcanzar la paz entre los dos estados. Creo que ahora mismo es muy complicado por la situación en la sociedad palestina y con la ola de terrorismo y violencia que estamos viendo en la ciudad y con la situación en la Franja de Gaza, una zona que está controlada desde el año 2007 por Hamás, que es un grupo terrorista yihadista que no quiere oír nada de paz ni tampoco quiere saber nada del estado de Israel. Ellos creen que hay que eliminar al estado de Israel y ese no es un punto d partida desde el que poder sentarse para iniciar ninguna negociación.

En cualquier caso, supongo que son conscientes del rechazo que despierta que en una parte de Europa el hecho de que un pueblo como el judío, que fue víctima del Holocausto, conviva con esa situación de negación de derechos que ha acumulado tantas víctimas civiles a lo largo de los años.

Nosotros queremos encontrar una solución negociada al conflicto. Ha habido años como 1999, 2005 y 2009 en los que ha habido negociaciones con la autoridad palestina en EEUU y en estos encuentros Israel ofreció más o menos todo lo que los palestinos dicen que quieren, que es un estado palestino en el territorio de Csjordania y Gaza, pero aún así, dijeron que no. Y la pregunta es ¿por qué dijeron que no? Hay quien cree que los palestinos quieren mantener el conflicto vivo, que no desean ponerle fin. Yo, como israelí, siempre tengo la esperanza de que sea posible l el acuerdo y que todos podamos vivir en paz.