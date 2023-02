Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, así como ATA, han valorado los datos del paro de enero relativos a la provincia de Córdoba. De nuevo, las organizaciones sindicales señalan hacia la temporalidad del empleo en la provincia, muy dependientes de ciertas campañas agrícolas y del sector servicios.

La secretaria de Empleo de UGT Córdoba, Francisca Haro, ha lamentado que sigamos inmersos en "un día de la marmota eterno, con permanentes subidas y bajadas de empleo ligadas a la estacionalidad del mercado laboral de la provincia, lastrado por las distintas campañas en los sectores agrícolas y de servicios". De esta forma, en enero "observamos un buen funcionamiento de la construcción, una caída moderada en industria y agricultura, pero un batacazo en el sector servicios, con el fin de la Navidad y el período oficial de rebajas".

Para Haro, estas cifras son un ejemplo de que "la ciudadanía necesita capacidad adquisitiva para consumir ante una subida de precios y de hipotecas que está dejando a las familias con verdaderos problemas para llegar a final de mes". Ante esta situación, la representante ugetista celebra la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1.080 euros en 14 pagas. "Esto permitirá a las personas trabajadoras que tienen empleos más precarios tomar algo de oxigeno, al mismo tiempo que reducirá la brecha salarial existente entre Córdoba y el resto de territorios, ya que es una medida que afecta directa o indirectamente a más de un tercio de los trabajadores y trabajadoras de la provincia”, señaló Haro.

Por su parte, la secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, ha señalado que la subida del paro registrada en enero "era esperada por el fin de la campaña navideña, por un lado, y una menor actividad de la campaña de la aceituna y de los cítricos, que no obstante siguen en activo. Esto unido a que enero no es el mejor mes turísticamente hablando y que las rebajas ya no tienen el tirón de contratación que en años anteriores hacía prever que el paro iba a subir en este mes de enero, como así ha sido".

No obstante, CCOO se muestra satisfecha con el efecto que ha tenido la reforma laboral en la provincia de Córdoba durante todo el 2022. "Las 64.509 personas desempleadas en enero en la provincia son un 5,23% menos que hace un año", ha recordado la responsable sindical quien ha recordado que "la contratación indefinida ha crecido un 660,28% en el último año y eso implica estabilidad para muchos trabajadores y trabajadoras y mejores condiciones laborales y, también, mejores cotizaciones".

Enero, sinónimo de desempleo

CSIF ha lamentado que "enero vuelva a ser sinónimo de desempleo en Córdoba con la fuerte subida del paro y la pérdida de afiliados a la Seguridad Social que se registraron el mes pasado".

La presidenta de CSIF Córdoba, María Dolores Navajas, ha declarado que, "como suele ocurrir en esta época, el grueso de la pérdida de puestos de trabajo se concentró en el sector servicios debido a la finalización de la campaña de Navidad tanto en el ámbito comercial como hostelero. Sin embargo, nos preocupa especialmente que el mes pasado se perdiera hasta un 4% del empleo industrial en nuestra provincia, que, precisamente, no destaca por ser un territorio con un elevado número de fábricas, con la consiguiente merma de calidad de los puestos de trabajo que genera esta actividad", ha subrayado la dirigente sindical.

Autónomos

Para el presidente de ATA, Lorenzo Amor, "los datos que hemos conocido hoy de empleo y afiliación son malos datos, también en Andalucía. Es cierto que todos los meses de enero son malos meses, pero, indudablemente, lo que estamos viendo en estos momentos es que el aumento de la presión fiscal, de las cotizaciones y de los costes que están teniendo los autónomos y las empresas, está pasando factura al empleo y al tejido empresarial".

Por provincias, en el último mes, todas han perdido autónomos. Destacan las caídas de 694 trabajadores por cuenta propia de Sevilla (-0,6%) y de 665 autónomos de Málaga (-0,5%). Por detrás, se sitúan las pérdidas de Granada (-357 autónomos, -0,5%), Cádiz (-340, -0,5%), Córdoba (-312, -0,6%), Jaén (-260, -0,6%), Almería (-199, -0,3%) y Huelva, que ha perdido 135 trabajadores por cuenta propia (-0,5%).