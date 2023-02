El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) reunido en sesión plenaria el pasado 25 de enero ha acordado solicitar al gobierno municipal de Córdoba que presente e inicie la tramitación del presupuesto municipal para 2023. Más allá de declaraciones en prensa, al gobierno de la ciudad le corresponde preparar el borrador del presupuesto y mandarlo a los grupos municipales para su negociación y al CMC y Consejo Social Municipal (CSM) para su informe.

El Consejo del Movimiento Ciudadano espera igualmente "la mejor voluntad de los grupos municipales" para poder acordar la aprobación definitiva del mismo. El presupuesto tiene una dimensión política pero también tiene una componente administrativa relevante. "Entendemos que se puede llegar a un acuerdo para que no se inicien nuevos programas, para que se limite el gasto en el primer semestre o para que no se amplíen servicios, pero a todos los partidos les interesa tener presupuestos aprobados para el segundo semestre", señala el CMC.

Un plazo "razonable"

"De no aprobarse el presupuesto en un plazo razonable, y ya no sería antes del mes de abril o de mayo, y teniendo en cuenta el proceso electoral señalan desde el CMC-, nos encontraríamos con un presupuesto prorrogado con problemas de ejecución y con afectación a las inversiones, puesto que no se prorrogan los gastos afectados a crédito; a las subvenciones nominativas, al considerarse que el gasto se ha terminado en el ejercicio anterior; y a los préstamos".

El Consejo del Movimiento Ciudadano entiende que, llegado el uno de marzo y que no haya perspectiva de presupuestos municipales "corresponde al gobierno municipal proponer las modificaciones de crédito necesarias para que no se perjudique el funcionamiento de las entidades sociales ni el buen funcionamiento de las empresas municipales, y tendrán que utilizar los remanentes para asegurar la continuidad de las inversiones en marcha".