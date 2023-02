La Junta Arbitral de Consumo (JAC) de Córdoba resolvió a lo largo del año 2022 164 conflictos entre ciudadanos y empresas y evitó a unos y a otros tener que acudir a los tribunales de justicia. El teniente de alcalde de Consumo, Manuel Torrejimeno, ha informado sobre la labor desarrollada por esta entidad dependiente del Ayuntamiento de Córdoba y a la que hay ya adheridos 1.800 establecimientos de toda la ciudad.

De los 164 conflictos abordados por la JAC, 65 fueron resueltos a través de la emisión de laudos, que son de obligado cumplimiento y con el mismo valor que una sentencia judicial; mientras que el resto se resolvieron a través de la mediación y el acuerdo previo.

La Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Córdoba está acreditada desde agosto del 2022 como entidad de resolución alternativa. Las empresas no están obligada a resolver reclamaciones por esa vía si no lo desea, pero el consumidor puede sugerir esta mediación aunque el negocio con quien tenga el problema no esté adherido a la JAC.

Manuel Torrejimeno ha resaltado la voluntariedad del sistema que es, además, "imparcial, transparente, justo y rápido", además de gratuito. La JAC ha publicado un vídeo para informar sobre cómo funciona esta mediación.

Cómo funciona

El funcionamiento se inicia cuando un consumidor no está de acuerdo con el trato o el servicio recibido en un comercio y no es capaz de llegar a un acuerdo con el empresario. Si decide iniciar un proceso de arbitraje debe descargarse un formulario de la web de consumo y entregarlo de modo telemático o en el Ayuntamiento con cita previa. Si es admitido se iniciará el proceso de arbitraje y la JAC intentará mediar entre las partes. Si no hay acuerdo se celebrará un acto de audiencia, en la que cada parte expondrán los hechos. Después de estudiar el caso, el órgano arbitral redacta y emite un laudo.