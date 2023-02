De Almería a Córdoba para recuperar la salud

La almeriense Elisabeth Ibars es una de las decenas de pacientes de Andalucía que hasta el momento se ha beneficiado en el hospital Reina Sofía de Córdoba de una pancreatectomia laparoscópica para que le pudieran eliminar unos insulinomas (tumores endocrinos poco frecuentes) que aparecen en el páncreas. El especialista en Cirugía General, Digestiva y Oncológica del Reina Sofía Álvaro Arjona señala que el hospital cordobés es referente andaluz en el abordaje de este tipo de patología por cirugía laparoscópica y robótica. Elisabeth señala que empezó a sufrir hipoglucemias (bajada de azúcar) y su endocrina en Almería la derivó a Córdoba. En el Reina Sofía le realizaron una prueba a Elisabeth que no se hace en Almería, que mostró la presencia de varios insulinomas muy pequeños que no aparecían en las pruebas de imagen. Álvaro Arjona dirigió la operación y logró extraerle todos los tumores, aunque hubo que extirparle un 50% del páncreas.

«Como fui intervenida por laparoscopia la incisión fue muy pequeña y me pude recuperar muy bien. He vuelto a vivir tranquila al no sufrir hipoglucemias, porque antes me daban muy fuertes y convulsionaba. Tomaba una medicación que no venía bien en caso de embarazo, por lo que no me podía plantear tener hijos, aunque mi marido y yo habíamos empezado a intentarlo antes de empezar a sufrir este problema. Una vez pasé la última revisión de la operación, como ya no necesito ninguna medicación, pude quedarme embarazada y tener a mi hijo Adrián, que ya ha cumplido seis meses», cuenta Elisabeth.

«El embarazo fue muy bien, no he sufrido ni diabetes gestacional. Me siento muy agradecida por la atención que he recibido en el Reina Sofía por parte de todos los profesionales, en especial por el trato del doctor Álvaro Arjona, que es un gran profesional, que empatiza mucho con los pacientes. Gracias a él y su equipo la intervención fue tan exitosa», resalta esta almeriense, que añade que si hubiera tenido una niña le hubiera puesto Sofía en honor al hospital.

Álvaro Arjona explica que la operación practicada a Elisabeth es una cirugía de páncreas con preservación del bazo para extirpar insulinomas por vía laparoscópica, lo que permitió que esta paciente estuviera recuperada en solo unos días. «Accedimos al abdomen a través de una pequeña cámara y extirpamos parte de su páncreas mediante una mínima incisión», resalta este cirujano.