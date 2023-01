La diputada del PSOE y exvicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, se ha mostrado este lunes favorable a la modificación de la ley del solo sí es sí que ha provocado efectos "no deseados" con la rebaja de penas a condenados por agresión sexual y que ha generado "alarma" en la sociedad.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Calvo ha sostenido que el "realismo" es una de las funciones de la política y, ante una ley que ha entrado en vigor con "dificultades" que provocan "desasosiego en la sociedad", es una "obligación de todos" responder a lo que "la población siente".

Ha defendido que el objetivo de esta ley "no era recortar las penas ni aliviar la vida de quienes han cometido gravísimos delitos", sino "preservar la libertad de las mujeres en sus relaciones sexuales y en la integridad de su libertad", por lo que "no querer" afrontar el problema suscitado "no es la salida".

"Lo que ha ocurrido ya no tiene arreglo jurídico", ha asegurado Calvo, quien ha reiterado que es "realista" responder y "encontrar algunas modificaciones" que permitan a los tribunales, en las "horquillas que tienen de trabajo", condenar "como corresponde estos hechos tan gravísimos".

Además, ha considerado que hay una "alarma importante en la gente" y el actual Gobierno "se caracteriza por estar a pie de obra continuamente" y "lo tiene que volver a hacer", por lo que ha afirmado que "no pasa nada" por "buscar algunas vías de respuesta mejores".

"Mi partido siempre demuestra realismo y fortaleza con las cosas", ha incidido Calvo, por lo que ha abogado por "modificar" una ley que es "necesaria" y que incorpora España en su ordenamiento jurídico "para el bien y el avance de las mujeres", ha concluido