Marta León, la hasta ahora vicecoordinadora de Vox en Córdoba capital y coordinadora del Distrito Sureste, ha sido nombrada coordinadora de Vox en la capital cordobesa por el comité ejecutivo provincial.

Según informa el partido en una nota de prensa, presidente de Vox, Alejandro Hernández ha presentado a la nueva coordinadora explicando que “ha sido nombrada con el voto unánime del CEP. Marta ha sido uno de los principales activos del partido en Córdoba capital, realizando una incansable labor en la zona Sureste de Córdoba y lo ha venido haciendo de una manera ejemplar, primando dentro de la idea de la municipalidad de Vox la cercanía con los ciudadanos”.

“Es una persona muy respetada y querida entre los compañeros y lógicamente en su condición de vicecoordinadora era la sucesión natural de Julián Urbano al que agradecemos enormemente su trabajo. Marta le va a dar un nuevo impulso a la capital y será una de las personas claves en el trabajo y el ideario de Vox en la capital”, ha señalado Hernández.

Marta León ha agradecido al comité provincial la confianza depositada y ha explicado que “profesionalmente me dedico a la administración de fincas y comunidades de propietarios lo que me hace estar cerca de las personas en su vida cotidiana. He estado trabajando en Vox desde hace unos años ya, como coordinadora del distrito sureste, y en todas las actividades que requiere la acción política”.

Gracias al anterior coordinador

León, que ha dado las gracias a su predecesor Julián Urbano, del que ha asegurado “ha aprendido enormemente y ha realizado una enorme labor, al igual que de mis compañeros del grupo municipal, Paula Badanelli y Rafael Saco que vienen demostrando y ahora lo haremos aún más que Vox lleva el municipalismo y la cercanía en las venas. También agradecerle a ellos todo lo que me han enseñado y apoyado” .

Por último, la coordinadora de Vox en Córdoba capital ha explicado que “vamos a demostrar que Vox tiene una estrategia municipalista muy marcada, adaptada a nuestros vecinos, a su día a día, a nuestros barrios a nuestra cultura, a nuestra identidad y enfocada a solucionar los problemas que realmente preocupan a los cordobés. Hacer también un llamamiento a todos los cordobeses que quieran acercarse y proponer o informarnos de sus demandas, esta sede, en la calle Concepción estará abierta para tal fin, como viene siendo habitual, y donde también podrán conocer a nuestra candidata a la alcaldía Yolanda Almagro”.