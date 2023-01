El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado este miércoles que se someterá a un proceso de consulta el proyecto a acometer en el solar del aparcamiento del Palacio de la Merced, antes de iniciar las obras. Esa ha sido una de las conclusiones de la proposición presentada por el PP a la que se ha unido una de adición del PSOE, que ha sido respaldada unánimemente.

Dos edificios de oficinas y un aparcamiento subterráneo

El PP reclamaba en un principio que se paralizaran el proyecto, que contempla levantar en el actual aparcamiento dos edificios para oficinas de la institución provincial, una plaza central y un parking subterráneo de varias plantas. Esta petición popular atendía a la petición vecinal de la zona de la Malmuerta que se opone a la construcción, porque consideran que se agrede a una edificio considerado Bien de Interés Cultural, y se quejaba de que los vecinos no habían sido consultados. Así, el acuerdo unánime recoge que se terminen las acciones previas a la construcción, es decir la cata arqueológica, y luego se someta a la opinión de los vecinos, del Ayuntamiento de Córdoba, del Consejo de Alcaldes y de los grupos provinciales el diseño y ejecución del citado proyecto, algo que quedará, por lo tanto, a cargo del próximo equipo de gobierno de la institución provincial.

El PSOE insiste en que consultó con el Ayuntamiento

Pese al acuerdo, previamente al pleno, el portavoz socialista en la Diputación, Esteban Morales, indicó que el proyecto es algo que desde el primer momento ha sido consultado con el Ayuntamiento. En concreto existe un convenio sobre ello, apuntó y está recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) “el tratamiento que hay que darle para la posible construcción de un edificio que sirva para los eventos feriales que habitualmente se realizan ahí y para dotar a ese suelo de una plaza pública que pueda ser utilizada por los vecinos de la ciudad y, evidentemente, tenemos que seguir preservando el edificio de la casa de la Diputación con el carácter de Bien de Interés Cultural que tiene para evitar que a través de la necesidades de servicios administrativos que vaya contribuyendo a no respetar la entidad que tiene este edificio”. Morales señala que todo se está ajustando al convenio firmado con el Ayuntamiento y que se ha dado información a los vecinos. El portavoz socialista ha asegurado que “ahí no se va a hacer, al menos lo que hay proyectado ahora mismo, ningún edificio que le quite entidad que tiene la Diputación que es lo que queremos preservar”. Lo que sí tiene claro el equipo de gobierno es que hay que concluir la cata, que es un requisito fundamental en cualquier construcción que se quiera hacer en la ciudad, “vamos también a iniciar el proceso de participación que se tenga que hacer, pero, evidentemente, vamos a dejar a la próxima corporación provincial que tome las decisiones que corresponda en función de los acuerdos que hay con el Ayuntamiento sobre aquel proyecto de los años 90 y lo que resulte de la participación con las asociaciones vecinales, el Consejo de Alcaldes y los grupos políticos y, en definitiv, que escuchemos a todas las partes que haya que escuchar, sobre el posible uso del párking de la Diputación”.

El Partido Popular había indicado previo pleno, por medio de su portavoz, Félix Romero, se mostró satisfecho haber conseguido el consenso en el sentido de que los vecinos del entorno de la Diputación tengan voz en el proyecto, así como los ayuntamientos. El PP, dijo Romero, “en el día de hoy ha logrado que la cata arqueológica siga adelante, porque nosotros no nos vamos a oponer nunca a una cata arqueológica, pero sí estaremos totalmente en contra de un proyecto que levante edificaciones en torno a un palacio, como el que nos alberga, que está declarado Bien de Interés Cultural desde el año 2008”. Así, apuntó, que a la hora de redactar el futuro proyecto es importante contar con la “voz de los pueblos de pueblos, de la ciudad de Córdoba y de los vecinos”.

No solo el Partido Popular había apostado por la paralización del proyecto para escuchar a los vecinos, ya que el socio del equipo de gobierno, Izquierda Unida, también se pronunció en ese mismo sentido ayer jueves, tras reunirse con los vecinos de la Asociación de La Malmuerta. Así, el grupo manifestó “su apuesta por frenar el proyecto” del nuevo edificio de la Diputación, una vez finalicen los trabajos que se están realizando (la cata arqueológica), para “iniciar un proceso de participación vecinal y de diálogo conjunto que atienda a las reivindicaciones y necesidades que han sido planteadas por los colectivos y asociaciones de la zona”. A juicio de los diputados de IU, “es fundamental escuchar a los vecinos, por lo que siempre hemos apostado por desarrollar procesos de participación ciudadana”.

Esta decisión del pleno provincial ha sido el resultado de la campaña puesta en marcha por la Asociación de Vecinos de la Torre de la Malmuerta que, además de manifestar su oposición al proyecto y reclamar información y opinar sobre el mismo, ha conseguido que los grupos representados en la Diputación hayan sido sensibles a sus demandas.

.