La periferia alarga sus vínculos

Si la distancia influye, el frío de las mañanas invernales sume más a las barriadas periféricas de Córdoba en una reservada existencia a la que uno no termina de entrar sin llamar la atención. En las zonas más alejadas del núcleo urbano de la capital, todo el mundo se conoce. Y así lo hacen saber los propios vecinos, que entrelazan vínculos y acaban interconectados unos con otros. La clave está, dicen Cristina y Paco, en pertenecer a la comunidad. De esta pareja, hablaremos más adelante. Hay un hecho que las estadísticas revelan y que no pasa por alto entre los habitantes más veteranos y quienes suman alguna década, cada vez hay más personas en la periferia. Pero, ¿qué las atrae?

Hay un denominador común en todas las respuestas: Tranquilidad. Puede resultar una obviedad. Cuando uno pasea por barrios como Villarrubia o El Higuerón, puede contar a las personas que se cruza con los propios dedos de las manos. En los pocos bares de estas barriadas y en las paradas de autobús (hay que tener en cuenta que existe una línea con frecuencias no muy seguidas) se encuentran las mayores concentraciones. Lo demás es sosiego, casas pequeñas, sol en las esquinas. A la pregunta sobre cómo es vivir en la periferia, Manuel, vecino de El Higuerón, da una respuesta certera sobre el barrio: «Muy tranquilo, muy pacífico y con muy buena gente».

Una oportunidad

La mayoría de las veces, para tomar una decisión solo basta una oportunidad. Verónica y Paco, una pareja cordobesa que regenta una clínica veterinaria en Villarrubia, encontraron la suya hace 15 años, en pleno estallido de la crisis económica. Fue en 2008 cuando se percataron de que existía un nicho de mercado aprovechable en la zona y se lanzaron. Entonces, dejaron atrás sus vidas urbanitas, cambiaron un «barrio sobresaturado» por una vivienda en las afueras. Y no se arrepienten: «La verdad es que la experiencia es buena». Ellos no encuentran impedimentos a vivir en la periferia. «Estamos a 10 minutos de Córdoba y tenemos las cosas básicas», dicen. Aunque reconocen que «si no puedes coger el coche, te quedas un poco más limitado». Donde encuentran más carencias es en el ocio y en algunos servicios municipales, como el transporte o la limpieza. «Pagamos los mismos impuestos que cualquier barriada de Córdoba y tiene sus limitaciones, los servicios no funcionan igual», apuntan.

Entre los servicios básicos de los que Paco y Verónica hablan, se encuentra la escuela infantil El Arbolito, a la que asiste su hijo. Un centro dirigido por Cristina y del que se encarga junto a Paco. Esta pareja, mencionada al principio, acabó en Villarrubia por otra oportunidad. En este caso, la de montar una escuela para los niños en una barriada que no solo necesitaba del servicio para los propios vecinos, sino que atraía a quienes vivían en el campo y a quienes, de pueblos cercanos, iban a trabajar a la ciudad y dejaban a los críos. Ellos son conscientes de que se trata de una «zona en crecimiento», donde cada vez hay más parejas jóvenes. Y, aunque viven en Encinarejo, se consideran unos vecinos más de la barriada.

Para la pareja, lo más importante de Villarrubia es la familiaridad. El barrio es propenso a que «se crean núcleos afectivos». Señala Paco que existe un «sentido de servicio con acento en las familias» por estar «en la comunidad, en el barrio». «Al final es eso, comunidad», concluye. Esa cercanía afectiva les lleva a sentir, también, «pena», al ver que está «muy dejada en limpieza» y que «podría tener más servicios».

Una idiosincrasia

La periferia tiene una idiosincrasia propia que Rafael, presidente del centro de mayores de El Higuerón define así: «Aquí estamos adaptados a la vida que hay aquí, y que había antiguamente». Por eso, quizás, Olga, dependienta en uno de los pocos supermercados, tenga tan claro que no se mueve, a pesar de que «ha cambiado» algo. «Me he criado aquí, la tranquilidad que tengo aquí no la tengo en Córdoba», subraya. La falta de trabajo, los problemas con el transporte y la escasez de ocio, añade, no han impedido que, aun siendo joven, haya tomado la decisión de quedarse. Y, desde allí, ve llegar a «muchos que se han venido de Córdoba buscando tranquilidad».

También los hay como Rafael, que está «loco por vender» su parcela. «Con la edad que tenemos, la mitad no podemos conducir…», asegura. Y eso que él aún se acerca al barrio en coche. Su duda es si mañana podrá hacerlo. En el centro de mayores, mujeres y hombres conversan, toman café y juegan al dominó. Manuel, que se mudó hace dos décadas desde La Carlota, lleva la voz cantante y defiende el buen vivir en la zona. Sin embargo, al fondo, varias personas comentan algunos problemas a los que se enfrentan, como que últimamente se han quedado sin banco. Entre mayores, destaca Silvia, una joven que se mudó por amor y que no hecha en falta nada de la ciudad. Porque, teniendo amor, ¿qué más se necesita? Será cosa de vÍnculos.