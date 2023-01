El hospital Reina Sofía lidera la tasa de donación y trasplantes en Andalucía durante 2022

El hospital Reina Sofía consiguió liderar la donación y la actividad trasplantadora en Andalucía durante 2022, gracias a batir su anterior récord de trasplantes, que se remontaba a 2017, y a que la tasa de donación de órganos por millón de población, fue de 71,4, muy por encima de la media andaluza, 48,9, o nacional, 46,3. La directora gerente del hospital Reina Sofía, Valle García, ha presentado este martes estos positivos datos, que ya fueron avanzados por este diario el pasado viernes, Además, García ha hecho hincapié en que durante 2022 también el Reina Sofía ocupó el primer lugar en tasa de donación de tejidos, 97,4 por millón de población, y en porcentaje de aceptación a la donación, 93,2%.

La directora gerente del hospital ha indicado que el récord trasplantador general también se ha producido en algunos órganos en concreto, como el es caso del riñón, ya que en 2022 por primera vez se superaron el centenar de trasplantes renales en el Reina Sofía, efectuándose 111, y de pulmón, alcanzándose los 54 (27 de los cuales bipulmonares). García ha resaltado que todos los programas de trasplante han experimentado un gran aumento, un 42% de crecimiento en el caso de los injertos renales; un 17,3%, en los pulmonares o un 31,2%, en el caso de los hepáticos.

"Todos estos datos han sido posibles gracias a un gran numero de personas. Hay que agradecer a todos los que han hecho posible este logro. En primer lugar, a los donantes y a sus familias, por su generosidad, y a las asociaciones de trasplantados, medios de comunicación, instituciones y entidades por su apoyo y por llevar el mensaje de la donación a todos los rincones de la sociedad cordobesa. No me quiero olvidar de los profesionales porque en 2022 no ha sido fácil. Han sido muchos los que han participado, sanitarios y no sanitarios, para dar respuesta a quien está en lista de espera", ha resaltado Valle García.