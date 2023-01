Pomada de salmorejo

Semana de intenso frío polar en la sala de prensa del Ayuntamiento de Córdoba por el éxodo masivo de los señores ediles a Fitur, donde han contado las bondades de la oferta turística de la provincia y la capital (por separado) y han probado salmorejo por un tubo de pomada (sic). Semana de intenso frío polar en la sala de prensa, también, porque la presencia de un lienzo de muralla romana (que en otros puntos de la ciudad sí puede estar dejada de la mano de Dios, con su basura y sus jaramagos) hace impracticable ahí, en el iglú de la planta baja de Capitulares, el uso de cualquier método de calefacción. Tuvimos durante un tiempo unos calefactores que, según Jesús Cabrera, parecían tostadores de pan de El Vacar por su tamaño, pero que tampoco funcionan ya. Así que con este panorama gélido, donde se secan jamones y se nos congelan las ideas, los periodistas (y los policías locales de la entrada) debemos acudir a las trincheras informativas parapetados como el Ejército de Hitler en Stalingrado (y recuerden que perdió). Hasta aquí la queja de hoy.

Cuando las vacas estaban gordas y había recepciones y cócteles por doquier, uno que yo conozco decía que tenía que comerse muchos platos de gambas al mes para poder llevar a su casa un plato de lentejas cada día. Lo mismo le ocurre a los políticos en citas como Fitur, donde comen jamón y beben vino pero por obligación y casi sin ganas. No hay nada más que ver las fotos... y los vídeos (Instagram, ¡qué lujo!).

Lo de Ifema también tiene sus lecturas políticas para interpretar, por ejemplo, por qué Pedro Sánchez visitó los expositores de Jaén (plaza conquistada), Granada (plaza en juego) y Córdoba (al parecer fue Antonio Ruiz, presidente de la Diputación, el que lo convenció porque no estaba previsto). Pero no visitó, pongamos por caso, Málaga (donde Paco de la Torre gobierna desde el año 2000), o Almería. Pensamos que Sánchez no acudió al estand de Sevilla porque hacía menos de una semana que había estado en la capital hispalense para arropar a su candidato en el pistoletazo de salida hacia el 28M. Eso hubiera sido ya muy descarado.

Pedro Sánchez y Juanma Moreno estuvieron en el estand de la provincia; Feijóo, en el de la capital

Por su parte, Alberto Nuñez Feijóo solo estuvo en el patio de Córdoba; mientras que el presidente andaluz, Juanma Moreno, solo visitó en Fitur el escaparate de la provincia, quizá porque por la capital cordobesa se paseó (y bien que lo hizo) el lunes, tras firmar los convenios de la base logística del Ejército, que también esta semana ha licitado los primeros contratos de obra. Seguimos sin entender cómo dejó escapar el PSOE la fotografía histórica de esa rúbrica (ni Sánchez ni Margarita Robles acudieron al acto), enviando de emisaria a la secretaria de Estado.

Quizá para contrarrestar, los socialistas acaban la semana en Córdoba con la visita de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que viene este domingo a dar el espaldarazo a Antonio Hurtado.

Por cierto que al diputado socialista le ha dado una alegría esta semana el Tribunal de Cuentas. El también aspirante a la Alcaldía de Córdoba denunció ante este órgano fiscalizador el caso Infraestructuras y, a pesar de que la causa está abierta en la vía penal, el tribunal va a nombrar a un instructor para que investigue por posible delito de alcance contable al Ayuntamiento por cuatro contratos licitados en 2020 en el área bajo sospecha.

En el ámbito municipal, apuntar que, antes de irse a repartir folletos turísticos, los concejales dejaron aprobadas la ordenanza de movilidad (gallifante o minipunto para el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico) y las tarifas del taxi, que suben un 7% para paliar la subida del combustible que soportan estos profesionales del volante.

En Vox, la elección como candidata de Yolanda Almagro en detrimento de la hasta ahora portavoz Paula Badanelli ha concluido esta semana con la dimisión del coordinador local, Julián Urbano. El abogado se apresuró en desmentir que su salida estuviera vinculada a la decisión de la dirección nacional de cara al 28M, pero a veces las palabras valen más que mil imágenes. «No la conozco absolutamente de nada, solo he intercambiado con ella dos mensajes de whatsapp en mi vida», dijo refiriéndose a la candidata de Vox en La Voz. Concluir con dos buenas noticias: la intención de Sadeco de sacar 126 plazas de peón limpiador este año y la operación que ha incautado 22 kilos de hachís camuflado en tomates (la hortaliza de la semana).