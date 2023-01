Nueve hogares en Córdoba para pacientes

Familiares que viven a bastante distancia de Córdoba capital, que tienen a algún familiar ingresado o en tratamiento durante mucho tiempo en el hospital Reina Sofía, y también enfermos, que necesitan recibir tratamiento en una vivienda o continuar con su recuperación en un alojamiento fuera del hospital, cuentan con la existencia de nueve pisos, vinculados a diferentes entidades sociales de Córdoba. El Reina Sofía, al ser centro de referencia para determinados trasplantes y patologías, atiende a pacientes de toda la región e incluso de fuera de la misma, lo que hace que estos pisos sean bastante demandados. Además, el hospital dispone a su vez de un hotel de madres. Este particular hotel cuenta con cuatro habitaciones, para una estancia algo más corta, que puede ser utilizado por madres o padres de lactantes, señala la coordinadora de la Unidad de Trabajo Social del hospital, Marisol García.

Cuatro de estos nueve pisos están a cargo de la Asociación Española contra el Cáncer en Córdoba (AECC). La responsable del programa de la AECC en Córdoba, Ana María Cordobés, apunta que dos de los inmuebles se destinan a pacientes trasplantados de médula ósea y para sus familiares, porque requieren un mayor aislamiento y porque se está aprovechando la existencia de estas viviendas para que el Servicio de Hematología del Reina Sofía realice trasplantes de médula domiciliarios.

De los otros dos pisos de AECC, uno es de siete habitaciones y 3 baños y el otro, de 4 habitaciones y 2 baños, que son compartidos por varios pacientes oncológicos y familiares. Una empresa acude 4 días a la semana a hacer la limpieza de las zonas comunes de esos pisos y además la AECC pone a disposición de estos inquilinos el apoyo del voluntariado para cualquier necesidad que puedan presentar, sobre todo cuando tienen que estar aislados durante un tiempo prolongado.

Un matrimonio de Jaén, seis meses en un piso de la AECC

Juan García y Dulcenombre Muñoz, un matrimonio de Jaén, hizo uso en 2022 de uno de los pisos de la AECC destinado a pacientes trasplantados y también de uno de los compartidos, ya que han tenido que permanecer en Córdoba seis meses al recibir esta paciente un injerto de médula. «En la AECC comprobaron nuestros recursos económicos y así pudimos acceder a este recurso. No tenemos palabras para agradecer la atención prestada por la AECC y por el Reina Sofía. Tanto dentro del hospital, como en los pisos hemos conocido a otras familias, a las que hemos cogido mucho cariño», relata Juan.

Dos pisos gestionados por la obra social de la hermandad del Vía Crucis

Otros dos pisos son propiedad de la Obra Pía de la Santísima Trinidad y forman parte del proyecto de la hermandad del Vía Crucis Como en casa. El hermano mayor del Vía Crucis, Francisco Almoguera, resalta que son dos alojamientos que acogen a pacientes y familiares con escasos recursos económicos, pisos que están a disposición del Reina Sofía para pacientes ingresados y sus familiares. Uno de los pisos acoge a trasplantados de médula ósea y el otro a afectados de patologías oncológicas. La hermandad asume los gastos de las dos viviendas y cuenta con voluntarios que contribuyen al buen desarrollo del programa. Como en casa es una iniciativa en la que colabora la Obra Pía de la Santísima Trinidad, las hermandades del Cristo de Gracia y de la Santa Cena, la Agrupación de Cofradías, a través de su obra social, y los feligreses, con sus donativos.

Corazón y Vida facilita una vivienda para casos de cardiopatías congénitas

La asociación Corazón y Vida, que atiende a pacientes con cardiopatías congénitas de Andalucía, cuenta igualmente en Córdoba con un piso para acoger a enfermos y familiares. La pequeña Enma tuvo que estar ingresada a finales del año pasado 32 días en el Reina Sofía, debido a una cardiopatía que le diagnosticaron con seis semanas de vida y de la que tuvo que ser intervenida. «Cuando supimos que tenía que operarse la niña en Córdoba buscábamos piso y no encontrábamos nada cerca del hospital, hasta que supimos de este recurso. Estamos muy agradecidos a Corazón y Vida por habernos cedido el piso y a todos los profesionales del hospital. Es muy importante tener un sitio en el que descansar, asearte y desconectar del hospital, aunque sean solo 5 minutos, ya que son muchos los momentos duros que se viven», subraya la madre de Enma, Noemí Eduardo, vecina de Armilla (Granada).

Fundación Fepamic pone a disposición de quien lo necesite un inmueble

Azahara Aguilar, vecina de Nueva Carteya, dio a luz a sus gemelas Azahara y Atenea a finales de octubre, cuando solo tenían 28 semanas, y desde entonces las pequeñas están ingresadas en el Reina Sofía. Azahara, que como su marido, Miguel Jiménez, son trabajadores agrícolas, no podían permitirse un alquiler o les pedían requisitos que no tenían, como fianzas muy elevadas. Gracias a la Unidad de Trabajo Social del Reina Sofía, esta familia supo de la existencia del piso que la Fundación Fepamic tiene cerca del hospital y ocupa desde entonces una de las tres habitaciones de la vivienda. Previamente, también pasó unos días en el hotel de madres del Reina Sofía. Desde que sus hijas nacieron, Azahara y Miguel no se han despegado de sus hijas y no saben cuándo le darán el alta, a pesar de que van evolucionando bien. Esta familia agradece mucho que la Fundación Fepamic les haya proporcionado este piso, mediante el programa Havita, así como la gran asistencia que sus niñas están recibiendo en el Reina Sofía.

Además, la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Cádiz (Aethec) pone igualmente a disposición de pacientes trasplantados y familiares un piso en Córdoba.

Recursos existentes en los hospitales privados de Córdoba

Los pacientes de corta o larga estancia que ingresan en centros privados privados (hospital Cruz Roja, hospital San Juan de Dios y hospital QuirónSalud) cuentan con habitaciones individuales, con cama para el acompañante. En QuirónSalud, si alguna familia que es de fuera plantea que necesitaría un piso, desde el Servicio de Atención al Paciente se le intenta ayudar a encontrar un alojamiento. Por su parte, el hospital San Juan de Dios cuenta con una hospedería, para familiares de pacientes de fuera de Córdoba y otros requisitos, que consta de dos habitaciones dobles, con baño y un comedor compartido.