Un alma generosa que salvó muchas vidas

Mercedes, León y Noa son tres de los más de 200 beneficiarios de trasplantes de órganos durante el pasado año en Córdoba. Noa es la más pequeña de estos tres pacientes y recibió el injerto el pasado 29 de diciembre, con solo 17 meses de vida. Esta niña de Paterna del Campo (Huelva) crecía con normalidad, junto a sus padres, Lorena y Jairo, cuando sufrió un fallo hepático agudo, por motivos que aún están por determinarse.

Su situación era tan delicada que fue derivada urgentemente el 27 de diciembre a Córdoba. Surgió un donante muy rápido y pudo ser trasplantada. Sin embargo, debido a su corta edad y lo reciente del trasplante, la niña continúa su recuperación en la uci pediátrica del hospital Reina Sofía. Esta familia cuenta con un piso de acogida, de la asociación Aethec, para descansar, comer y asearse los escasos momentos que no están con la niña.

Un corazón para Almería

Ya haciendo vida normal después de haber recibido sendos trasplantes de corazón y riñón, respectivamente, están la almeriense Mercedes Vilar, de 64 años, y el egabrense León Madero, de 52. Mercedes fue trasplantada de corazón en el Reina Sofía el 23 de febrero de 2022. «Yo no era consciente de que pudiera tener una enfermedad. Soy ama de casa y por las mañanas salía a andar diez kilómetros, nadaba en la playa. Pero empecé a notarme cansada. En el hospital Torrecárdenas estuve ingresada, pero en noviembre de 2021 me derivaron al Reina Sofía para hacerme pruebas que certificaran si era apta para el trasplante», relata esta paciente.

«Una enfermedad autoinmune me había generado una miocarditis linfocitaria, por lo que mis propias defensas atacaban mi corazón. Los tratamientos que me ponían no daban resultado. El 14 de febrero me pusieron en lista de trasplante y solo 8 días después me llamaron porque había un injerto para mí. Me emociono cuando pienso en la generosidad de mi donante y la de su familia. Aunque no puedo saber quién fue, sí me llegó que fue una donación multiorgánica de una persona joven, que dio vida además a otros enfermos, a los que les implantaron el hígado, el riñón y el pulmón», cuenta.

«En las revisiones me dicen que va todo bien. Hay que agradecer la labor que se realiza en la sanidad pública, tanto en los hospitales, como en los centros de salud y la ayuda que recibimos de las asociaciones de trasplantados. Además, todo el que pueda que se haga donante, yo siempre lo he querido ser y mis familiares también», añade.

Donación de vivo

El trasplante renal de León Madero fue posible gracias a la generosidad de su mujer, Chari Gómez, que fue la donante que le cedió un riñón para que le fuera trasplantado. «Cada vez que pasaba revisión en el Reina Sofía mis datos empeoraban. Me plantearon la posibilidad de recibir un trasplante de donante vivo y no sé si es por el hecho de que mi mujer y yo llevamos 35 años juntos", bromea", "pero ella era compatible conmigo, por lo que era viable hacer el injerto», indica León.

«La preparación del trasplante no fue fácil. A mi mujer le hicieron muchas pruebas, pero como todo salió correcto, el 28 de marzo de 2022 pudo hacerse el injerto. Actualmente me encuentro genial y ella también. En todo este proceso contamos con el apoyo de nuestros dos hijos», resalta.

«Estoy muy agradecido a mi mujer, por donarme un riñón, ya que gracias a ella puedo estar aquí y a todos los profesionales de la quinta planta del Reina Sofía y de la consulta de Nefrología, así como a la asociación Alcer», subraya