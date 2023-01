“La consecuencia más grave de la mala gestión de este equipo de gobierno es que a día de hoy, 17 de enero, el Ayuntamiento de Córdoba no tiene presupuesto municipal”. Es la denuncia que ha hecho hoy el portavoz del grupo municipal socialista, José Antonio Romero, que ha recordado que estas cuentas son la herramienta fundamental para la gestión del día a día en la ciudad y ha lamentado que el anterior presupuesto se haya cerrado habiéndose ejecutado un 55% del total.

“Si no hay presupuesto Córdoba seguirá sucia, sin mantenimiento, no habrá inversiones y no saldrán adelante los convenios para el desarrollo de la Semana Santa, el Carnaval o cualquier organización que se dedique a mejorar la actividad económica, social y cultural. Y todo esto se lo debe la ciudad a Bellido. Desde septiembre venimos advirtiendo que no habrá presupuesto, por mucho que el alcalde diga que se van a sentar ahora a gestionarlo. Hacen falta dos meses como mínimo para que se aprueben definitivamente, por lo que nos iríamos como muy pronto a abril”, asegura Romero.

“La ejecución más baja de la historia”

A estas alturas, a los socialistas no les sorprende nada “la incapacidad” de gestión de este gobierno municipal, porque ha sido la tónica durante todo el mandato, lo que ha provocado a la postre que la ejecución presupuestaria sea bajísima.

El edil ha puesto como ejemplo los datos de noviembre y diciembre de 2022, en los que se ha registrado lo que ha calificado como “el porcentaje de ejecución más bajo de la historia democrática de esta ciudad”, al alcanzar un 55,49%, el más bajo de los cuatro años.

A esto hay que añadir que en Tesorería hay más de 176 millones de euros sin gastar, “una auténtica barbaridad que podría usar Bellido para reactivar la economía y combatir la inflación. El único que está poniendo medidas para ayudar a las familias es el Gobierno de España. Ha bajado del 9 al 5%. Ni la Junta ni el ayuntamiento de Córdoba que gobierna el PP han estado con la gente. Les da igual lo que le pase a los ciudadanos que pagan sus impuestos”.

Desde el PSOE resaltan que estas cifras de ejecución presupuestaria distan “mucho” de las que consiguió el gobierno anterior, el que lideró Isabel Ambrosio. “Cuando Bellido estaba en la oposición siempre acusaba a la alcaldesa de falta de ejecución y mala gestión. Ahora podemos demostrar que la ejecución es mucho más baja con el PP que con el PSOE gobernando en Capitulares”, ha añadido Romero.

Tarde y mal

Por otro lado, Romero ha asegurado que “le da pena empezar este 2023 igual que acabó el 2022 si hablamos de la gestión del PP y Bellido. Hoy, 17 de enero, se han visto obligados a convocarun pleno extraordinario para aprobar la ordenanza de movilidad y la subida de las tarifas del taxi. Son dos propuestas que, además de tarde y mal, han ido sin dictaminar”.

Las tarifas tendrían que haber estado aprobadas antes del 31 de diciembre, recuerda el PSOE, al igual que la ordenanza de movilidad, a la que se suma la regulación de las zonas de bajas emisiones. “El grupo municipal socialista ha votado a favor porque queremos que la ciudad funcione pero no podemos obviar la mala gestión de este alcalde queprovoca inmovilismo en nuestra ciudad. Córdoba necesita un cambio que vendrá de la mano del PSOE. Dentro de poco los cordobeses y cordobesas valorarán la gestión de Bellido, una gestión nefasta e inmóvil. Tenemos claro que apostarán por el cambio que liderará Antonio Hurtado, el próximo alcalde”, concluel portavoz.