Los letrados judiciales de toda España vuelven a la huelga este 24 de enero, de forma indefinida, para protestar por una mejora salarial que consideran justa y necesaria. De esta forma, el colectivo profesional de la Administración de Justicia comienza 2023 como terminó el año anterior, con nuevas movilizaciones en busca de negociar con el Ministerio de Justicia, dirigido por Pilar Llop, algún trato en este sentido. En Córdoba, el parón podría afectar, según explica Antonio García, letrado de Instrucción, en nombre del resto de profesionales de la provincia, a unos 100 juicios diarios.

La huelga dará comienzo con una gran manifestación en la capital de Madrid el día 24. Un autobús partirá desde Andalucía para sumar miembros a la protesta y, quienes se queden en Córdoba, organizarán también movilizaciones ante las puertas de la Ciudad de la Justicia de la capital cordobesa para reivindicar sus reclamos.

La advertencia de la huelga indefinida estaba sobre la mesa desde hace meses. Ya en el mes de noviembre y diciembre advirtieron los letrados de que tomarían esta decisión si no se llegaba a un acuerdo. Lejos de acercamiento alguno, García critica la actitud del Gobierno con el colectivo. "Les da igual parece" porque "no han tenido ni un solo gesto", lamenta. Pero el letrado rectifica al instante y acusa al ministerio de tener "gestos de provocación" como la reunión mantenida con los sindicatos generalistas este mismo lunes "para debatir las funciones de los letrados".

La reivindicación es la misma que hace un año, cuando llegaron a realizar hasta cuatro parones. El último, en diciembre. A la mejora salarial, se suma la petición de concreción del modelo de carrera profesional, así como la reforma de los decretos de retribución del cuerpo o una cláusula de enganche que se incluya en la Ley de Eficiencia Organizativa.

La huelga no solo afecta al centenar de juicios diarios que García calcula que se suspenderán, sino que están en juego numerosos trámites administrativos que, sin letrados, no podrían realizarse. Aunque, evidentemente, quedarán compañeros en unos servicios mínimos aún sin concretar que, aunque tengan que realizar su labor diaria, el letrado cordobés asegura que secundan el parón. Antonio García vaticina un escenario de concentraciones diarias a las puertas de los juzgados de no resolverse la situación. De parte del Gobierno, no espera gran cosa.