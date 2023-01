Las pymes cordobesas toman impulso en su digitalización

En el mes de marzo, hace casi un año, el Gobierno ponía en marcha las ayudas del programa Kit Digital, que buscaba poner a las pymes y autónomos en el foco de la digitalización y la modernización para sacar el máximo partido a su negocio en una sociedad cada vez más ligada, precisamente, a lo digital. Así, este programa, financiado por los fondos europeos Next Generation, pretendía ayudar económicamente a las empresas menores de 50 trabajadores a implantar «soluciones digitales disponibles en el mercado para conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital», según apunta la página web de Acelerapyme, espacio que se ha encargado, desde la publicación de la primera línea de ayudas, a guiar a las empresas en su camino hacia la digitalización.

La oficina Acelerapyme de Córdoba se encarga precisamente de eso, y gracias a su labor y a la de las empresas digitalizadoras la provincia se encuentra a la cabeza de la digitalización, siendo la tercera provincia de Andalucía con más empresas beneficiadas por el Kit Digital. El director de la Oficina Acelerapyme de Córdoba, Ramón González explica que «asesoramos a las empresas en digitalización, hacemos jornadas y también ayudamos a solicitar estas ayudas».

Según la oficina Acelerapyme de Córdoba, en torno al 80% de las pymes de Córdoba ya se han beneficiado de este programa, en tres modalidades diferentes: la primera convocatoria se dirigió a empresas de entre 10 y 50 empleados; la segunda, de entre 3 y 10 y una tercera, dirigida a microempresas de entre 1 y 3 personas trabajadoras. Los datos oficiales del Gobierno, a fecha de finales del mes de septiembre, apuntaban que, para el tramo de 10 a 49 trabajadores, de las más de 11.200 empresas que solicitaron el bono digital en Andalucía, más de 1.300 pertenecían a la provincia de Córdoba. En este tramo es la tercera provincia con más empresas beneficiadas, solo por detrás de Málaga (más de 2.400) y Sevilla (más de 2.900). Esto supone más de un 73,9% de empresas de este tipo digitalizadas, situándose Córdoba por encima de la media andaluza en porcentaje (62,1%).

En cuanto al funcionamiento del Kit Digital, hay dos tipos de empresas que se pueden beneficiar de él: por un lado, las empresas que quieren recibir el servicio y, por otro, las digitalizadoras, «que son las empresas informáticas que dan el servicio», apuntaba González. Acerapyme sirve de apoyo para ambos tipos, de manera «totalmente gratuita y financiados por la Unión Europea, dentro del programa», dice el director de la oficina. Como nexo de unión, el viernes organizaron un encuentro en sus instalaciones al que acudieron varias empresas de la provincia, tanto digitalizadoras como beneficiarias, para conocerse y poner en común sus inquietudes.

Una de las empresas digitalizadoras es SmartFénix. «Hace unos meses recibimos la calificación como agentes digitalizadores. Durante este tiempo, parte de nuestro trabajo ha sido informar a las empresas, hemos estado con asociaciones de empresarios, con clientes, dándole también difusión», detalla el gerente de SmartFénix, Antonio Javier Guisado. Con esto, no solo forman parte del proceso de digitalización de otras empresas de su entorno, sino que sirve de impulso a ellas mismas para crecer, aumentar plantilla y darse a conocer. «Esto ha significado una forma de trabajar muy diferente a lo que había hasta ahora», destaca el responsable de la empresa, quien expone que «toda la gestión de la documentación se realiza a través de una plataforma». En cuanto a las empresas que les prestan servicio, han tenido la posibilidad de realizar test y determinar la situación en la que se encontraba cada uno de los clientes. «Nos hemos encontrado muchísimas posibilidades de mejora», señala. En total, han ayudado a solicitar el kit y ejecutarlo a más de 100 empresas, pero siguen trabajando y realizando nuevas solicitudes. Las que se acogen a los servicios tienen un amplio abanico, no solo de herramientas, sino de entes, de manera que pueden elegir unos servicios de una empresa y otros de otra, sin necesidad de centrarse en un único catálogo. La decisión de digitalizar la empresa supone un esfuerzo de formación de la plantilla, renovación e implicación a la que no todas las empresas están dispuestas.

Las pymes pueden recibir servicios con valor de hasta 12.000 euros para mejorar su competitividad

Una de las que sí ha dado el salto y se ha decidido, entre muchas otras, es Bodegas Robles, quien ha decidido utilizar estos recursos para difundir la cultura del vino y apostar, una vez más, por la vitivinicultura sostenible. «Nosotros hemos tenido muy presentas las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en bodega desde 1992», destaca Francisco Robles, el gerente de la empresa. Así, con la aparición de estas ayudas, deciden dar un nuevo salto y «abrir las puertas de nuestra empresa a personas de todas las partes del mundo a través de las catas digitales on line, aprovechando las redes sociales» que se pueden hacer con kits de cata que ellos mismos venden a través de internet. Así, la empresa montillana ha podido utilizar estas ayudas públicas para adquirir los equipos necesarios para transmitir catas de vinos a través de internet, así como para adecuar en sus instalaciones todos los espacios que se destinan ahora a esta actividad, consiguiendo varios miles de visualizaciones en sus retransmisiones. Además, han usado el Kit Digital «para gestionar toda la información de los clientes que ya son consumidores nuestros para ordenarlos, lanzar ofertas y tener una comunicación mucho más directa y selectiva», detalla Robles. Lo que ha hecho la empresa es seguir desarrollando su estrategia digital, que ya estaba bastante avanzada. «Nosotros hemos ido marcando una tendencia a nivel nacional con el tema digital desde que iniciamos el proyecto Sigue tu cepa, que se inició en 2006», destaca el máximo responsable de la bodega.

Doble beneficio

Dos tipos de empresa se acogen a las ayudas para alimentarse y crecer juntas. La subvención es única pero el beneficio es doble, pues las beneficiarias eligen el servicio con el que quieren crecer, con valor de hasta 12.000 euros y los agentes digitalizadores les ayudan a lograrlo, de manera que las primeras nunca reciben el dinero, sino el servicio y los agentes dan soporte a las pymes y cobran de los fondos europeos, según ha contado el responsable de SmartFénix, quien explica que ambas partes deben firmar un acuerdo que se basa en dar el soporte, formación y seguimiento. Los fondos cubren toda la ayuda, a excepción del IVA.