Izquierda Unida (IU) de Córdoba denuncia el "desmantelamiento y privatización que sufre la sanidad pública por parte del gobierno andaluz". Así lo ha manifestado este lunes el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, acompañado de la coordinadora local de IU Córdoba ciudad, Irene Ruiz.

Pérez Señala que "el modelo de Moreno Bonilla es el mismo modelo de Ayuso, de privatización de la sanidad pública en beneficio de las grandes rentas". Algo a lo que, desde IU se oponen, mostrando "nuestro máximo apoyo a los profesionales que han anunciado movilizaciones y nos solidarizamos con ellos ante el colapso de la sanidad pública". En este sentido, adelantan que en los próximos días se convocarán distintas reivindicaciones por parte de organizaciones sociales, profesionales y sindicatos, que ellos mismo apoyarán.

"Tenemos que recordar que en los últimos presupuesto de la Junta de Andalucía, el Gobierno de Moreno Bonilla le ha regalado, con dinero público, 600 millones de euros a la sanidad privada, mientras, sabemos todos la atención primaria como está, las citas cada 15 días y las diferentes operaciones que nunca se cumplen", afea el coordinador provincial de IU.

Irene Ruiz, se ha sumado a la demanda, haciendo alusión a la situación que vive la sanidad en Córdoba. "El señor Aguirre cuando entró como consejero se cansó de hacer un montón de promesas sobre como iba a reactivar la sanidad, sobre los centros de salud que iban a venir a Córdoba, concretamente, proyectos como el centro extrahospitalario de urgencias de Levante, el centro de salud de Alcolea, Villarrubia, y tantos otros que han quedado totalmente en el olvido, que no se sabe nada".

Además, la coordinadora local de IU de la capital ha añadido que "la atención primaria no es de calidad y no por la labor que están haciendo los profesionales, que es inmejorable sino porque no se puede atender a más de 50 personas un médico de familia o 50 niños un pediatra".

Asimismo ha puesto el énfasis en la salud mental, "una pata de la sanidad pública que necesita mucha inversión y atención y que lamentablemente no la tiene. Se llenan los periódicos de noticias y se nos llena la boca a los políticos con la salud mental pero la realidad es que no se está haciendo nada".

Falta de médicos

Desde IU han puesto de manifiesto la "evidencia" que existe en Andalucía de la falta de profesionales sanitarios, fruto de la jubilación, pero "hay una evidencia aún mayor y es que los salarios y la precarización que existe en Andalucía nos deja en la situación caótica", dice Sebastián Pérez.