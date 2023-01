Nos ha dejado Manolo Fuertes, el que retrató, en sus cuadros, la luz propia de las ciudades y pueblos de Andalucía, en definitiva, su alegría. Y nos ha dejado como siempre vivió, pasando desapercibido hasta en su último viaje. Todos los que estamos vinculados a Bodegas Campos lo echaremos de menos, pues ha sido una pieza esencial en la historia de esta casa centenaria, siempre junto al añorado Paco Campos.

Nació en Córdoba en 1933. Funcionario de Correos, trabajó durante muchos años en Barcelona, donde se formó en la Escuela Massana, pues una cosa era buscarse el plato de lentejas y otra desarrollar su gran vocación: la pintura. Dejó la Ciudad Condal para trasladarse a Málaga, donde se ubicó en un chalet, pared con pared, con el de Paco Campos y montó su estudio, plagado de lienzos, botes de pintura y obras, terminadas o si terminar. Lo recuerdo junto a Paco en el Pimpi, en ocasiones junto a nuestro premio Príncipe de Asturias, Pablo García Baena, para el que Manolo “tiene aún en los ojos el destello de la Judería cordobesa” y “paleta que es a la vez simple y densa, rica y esquemática”.

Según el propio Manolo, tal y como manifestó en una entrevista en las páginas de este Diario, en sus obras predominan el cubismo y el planismo. “Es como si fueran trozos de materia que se van superponiendo. Están trabajados con espátula y óleo, al que le pongo cuerpo para que se vea más personal”. Y siempre escuchando flamenco y ópera. “El flamenco, en particular, me ayuda a conectar con Andalucía, con sus blancos y sus tejados rojos, me da una gran fuerza”.

Pablo, Paco y Manolo, cuyos retratos están en la sala de “los célebres” de Bodegas Campos, ya no están entre nosotros. Son ejemplos de una generación que tuvo que luchar para cambiar las cosas, para transmitir lo mejor de sí mismos con la poesía, la fusión del mundo empresarial con la cultura o la pintura. Los que aún seguimos en este mundo les debemos mucho a su esfuerzo.