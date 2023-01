Así serán las ZBE en Córdoba

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto aprobar este martes la ordenanza de movilidad, que, además de regular la circulación de los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, incluirá las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) a las que obliga la normativa estatal. La finalidad de las ZBE es reducir la contaminación ambiental, preservar y mejorar la calidad del aire y la salud pública.

Pese a su inminente entrada en vigor, son muchos los ciudadanos que tienen dudas sobre su puesta en marcha: cerca de la mitad de los españoles desconocen qué son las ZBE, según confirma un estudio llevado a cabo por la compañía de gestión de flotas y movilidad corporativa, Alphabet.

Tampoco estamos mucho mejor informados de qué son los distintivos ambientales de los vehículos, que se dan en función de su eficiencia energética. Así, según el estudio, un 37,5% de los españoles desconoce qué distintivo tiene su vehículo, una cifra que asciende hasta el 43% en los municipios de entre 50.000 y 100.000 habitantes.

QUÉ SON

Definición de las ZBE

Se entenderá por zona de baja emisión, según definición de la ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, el ámbito delimitado por una administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos.

DÓNDE SE UBICARÁN

Ámbito de acción

De momento y hasta que no se tengan las conclusiones de un estudio encargado sobre ZBE en la ciudad (se espera que esté en junio), el Ayuntamiento de Córdoba hará coincidir estas áreas con las zonas de circulación restringida (Acire), que llevan años funcionado en Córdoba. Así, aunque pueda resultar paradójico, de entrada, la aplicación de las ZBE puede acarrear mayor número de vehículos en la zona del casco, que es donde están extendidas las Acire. No obstante, hay que matizar que las ZBE podrán tener carácter permanente o restricciones en días y horas establecidos, es decir, que si no están activas por las zonas Acire solo podrán circular los vehículos que lo han estado haciendo hasta ahora.

SEÑALIZACIÓN

Cómo se anunciará que se entra en ZBE

Las zonas de bajas emisiones estarán señalizadas en los puntos de acceso y finalización a dicho espacio, utilizando la señalización prevista por la Dirección General de Tráfico (DGT). La señalización de tráfico debe indicar que se prohíbe la entrada a vehículos de motor

contaminantes, excepto aquellos vehículos que dispongan del distintivo ambiental indicado por la entidad local en la parte inferior de la señal o en un panel complementario rectangular colocado debajo de la señal, que podrá indicar otros vehículos exceptuados de la prohibición de circular con carácter general o en determinados días de la semana u horas del día.

CUÁNDO SE DECLARAN

Se activan episodios de contaminación del aire

La declaración de episodio de contaminación del aire por parte de la administración local, el Ayuntamiento, en nuestro caso, comporta la activación del protocolo de actuación municipal ante episodios de alta contaminación atmosférica y las medidas establecidas en un decreto de alcaldía aprobado a tal efecto. Además, con carácter excepcional, por razones de interés general, puede autorizarse el acceso a las ZBE, mediante resolución motivada de alcaldía.

AUTORIZADOS

Qué vehículos pueden circular por las ZBE

Podrán circular vehículos de libre acceso sin necesidad de autorización municipal por las ZBE ciclos, bicicletas y vehículos de movilidad personal eléctricos; vehículos con distintivo ambiental 0 y ECO; vehículos con cualquier distintivo ambiental que acudan a un parking en la zona, y vehículos autorizados a circular habitualmente por la zona Acire (ya sean residentes o tengan autorización para hacerlo por otros motivos).

ESTARÁN PERMITIDOS

Además, podrán circular también

Además de los residentes dentro de la ZBE y los usuarios de garajes, etcétera, podrán circular vehículos propiedad de un titular de tarjeta de persona de movilidad reducida o con el que se desplace habitualmente, lo conduzca o no, siempre que tenga situada la tarjeta en el parabrisas del vehículo; vehículos encargados del traslado de personas con movilidad reducida o personas que acudan a tratamientos médicos dentro de la ZBE, previa autorización; taxis y ambulancias; clientes de establecimientos hoteleros; proveedores de negocios; empresas de reparto a domicilio; de construcción si están trabajando en la zona; autoescuelas, grúas o vehículos de mudanzas.

CÓMO SE CONTROLA

Cámaras y sistemas automáticos

El control de acceso a las ZBE se realizará mediante un sistema automático y con la plataforma tecnológica que se designe por la autoridad municipal. Con este sistema se comprobará si el vehículo puede acceder o no a la citada zona, sin que sea necesario captar la imagen de los ocupantes, sin perjuicio de las facultades que la Policía Local tenga asignadas en el control, vigilancia y sanción de las infracciones y no cumplimiento de las normas establecidas.

Además, la instalación y uso de cámaras, videocámaras y de cualquier otro medio de captación y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico se efectuará por la autoridad municipal encargada de la regulación del tráfico a los fines previstos por la ley.

SANCIONES

Habrá multas de hasta 200 euros

En el supuesto de que no se respeten las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento derivadas de las ZBE, generándose una conducta constitutiva de la infracción tipificada como grave en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, será de aplicación el régimen sancionador previsto en el título quinto de dicha norma, es decir, que las multas podrán ser de 200 euros.