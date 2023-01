«El cuerpo de la mujer ha sido históricamente un campo de batalla»

Anna Freixas (Barcelona, 1946) vive en Córdoba desde hace más de 40 años. Su carrera profesional está vinculada a la Universidad de Córdoba (UCO), donde ha sido investigadora, profesora y también directora del Aula de Estudios de las Mujeres, que luego pasó a ser la Cátedra Leonor de Guzmán. Coeducación, feminismo y el envejecimiento de la mujer protagonizan algunos de los trabajos de la autora de Yo, vieja (Capitán Swing), un libro que alcanza ya su sexta edición y que, según la sinopsis de la propia editorial, «es un recorrido por los derechos humanos en la vejez y, concretamente, por los derechos de las mujeres, sintetizados en tres principios que a Anna Freixas le parecen fundamentales en la edad mayor: la libertad, la justicia y la dignidad». Estos «apuntes de supervivencia para seres libres» ponen la vista en una generación de viejas, con todas las letras, que si bien estrenan nuevas libertados, también según la editorial, no son indemnes al rechazo social que genera la gente mayor debido a su edad.

Yo, vieja va ya por su sexta edición, ¿ha digerido el éxito?

Ha sido un éxito, sí, y la primera sorprendida he sido yo. Sobre esa gestión del éxito, he tratado de controlar un poco los ritmos. Ha habido mucha demanda de entrevistas y de todo y lo he tratado de controlar, de gestionar. He tenido la suerte también de que desde la editorial han marcado mucho los tiempos para posponer determinadas entrevistas. Me he ido cuidando.

¿Se ha preguntado si existe un perfil de lector o lectora de Yo, vieja? ¿Lo habrán leído muchas viejas, muchos hombres o muchos jóvenes?

Esta es, precisamente, una de las cosas que me ha sorprendido del libro. Muchos de mis libros los he ido haciendo en función de mi momento vital. Llega un momento en el que somos viejas y ser vieja quiere decir que no eres joven, nada más, nada negativo. Yo este libro lo escribí pensando en nuestra vida de viejas, cómo organizar una vida suficientemente digna, justa y libre. Sin embargo, empecé a observar en algunas presentaciones que las mujeres que más me decían que se habían emocionado, y usando esa palabra, eran mujeres que yo llamaba en aquel momento previejas. Mujeres que tenían alrededor de 50 años y que, quizá, lo que conversábamos les ayudaba a pensar sobre su propia vida. Pero luego he descubierto, a través de entrevistas, podcasts y demás, que mujeres que no llegan a los 40 se sienten interpeladas por el libro. Hice un podcast hace poco con una periodista en Madrid y me dijo: «Tengo 38 años, este libro es para nosotras y para más jóvenes también». Sobre los hombres, a ellos les cuesta mucho pensar sobre hacerse viejo. Creo que ellos piensan que siempre van a ser jóvenes y, de hecho, nosotras los tratamos como si lo fueran. También hay un grupo de hombres, sobre todo más reflexivos, que también lo han leído. Tengo un amigo que, cuando salió el libro, lo primero que hizo fue escribirme y decirme: «Ana, yo, viejo».

¿Ha cambiado el paradigma de lo que es ser vieja en España? No se es vieja por decir «qué vieja soy» o «me siento vieja».

Hay dos utilizaciones del término vieja y yo reivindico el término cronológico. Tú, a partir de los sesenta y pico años eres vieja, como a los 16 eres adolescente. Es un momento del ciclo vital. Por otro lado, está el uso peyorativo que hacemos del término vieja. Por ejemplo, si yo digo «me siento vieja» y tengo 32 años quiere decir que no tengo ilusiones o que estoy un poco perdida. Tú puedes ser joven y sentirte vieja y al revés, ser vieja y sentirte joven. Pero está esa terminología de que lo joven es lo estupendo y lo viejo es lo malo.

¿Cómo han contribuido los grandes medios a la constitución de esa imagen peyorativa que tiene el término? En el cine, por ejemplo, no obtiene los mismos papeles un hombre de sesenta y pico que una mujer de esa misma edad.

Los medios de comunicación influyen mucho, aunque ahora creo que son más conscientes de que hay un mercado, de que las viejas tenemos dinero y pensiones. Ahora empiezan a mirar con más respeto, pero no deja de ser una cuestión de mercado. Y también es una cuestión de mercado el uso del pánico a la vejez para vender más. Te dicen «opérate esto» o «tómate esto». El cuerpo de las mujeres es históricamente un campo de batalla y un enorme mercado. Las mujeres somos las pobres del planeta, pero somos las que nos gastamos lo que no tenemos en intentar alcanzar un modelo de belleza que es inalcanzable. Esto nos garantiza que estemos siempre deprimidas, intentando alcanzar un imposible.

¿Cómo llega el mensaje de Yo, vieja a esas mujeres que no tienen acceso a estos libros o a estas esferas?

Hay algo muy importante y son las asociaciones, que están haciendo mucho y hay en todas partes. Ahí es donde esa gente que por diversas situaciones no acceden a este tipo de conceptos, sí lo reciben a través de este trabajo. Todo esto requiere que haya gente que dinamice. Si tienes suerte serás vieja, te conviene promover políticas y situaciones que favorezcan la vida de las viejas. Esa transformación que nosotras podemos promover hacia otras mujeres, lo estamos haciendo también para nosotras mismas. Todo lo que tú hagas por la gente mayor estás haciéndolo por ti.

Habla también sobre el estigma de hablar de la sexualidad en la vejez, ¿ha cambiado algo esto en los últimos años?

Sí, sobre todo por el hecho de que exista mayor visibilización de las personas mayores. Ha habido un reconocimiento de que la sexualidad es algo no estrictamente reproductivo y que existe a los 13, a los 12, a los 10, a los 40, a los 70 o a los 90. Esa sexualidad se transforma, evidentemente, hay una sexualidad joven que tiene unas determinadas características y una sexualidad adulta y en la edad mayor que tiene sus propias características y recompensas porque es una conducta que produce unas recompensas, que es básicamente el placer. Ese placer cambia, pero se produce a todas las edades. Poco a poco va habiendo un reconocimiento del deseo y de la sexualidad en los mayores.

¿Qué le debe el feminismo a las mujeres viejas?

El movimiento feminista se lo debe todo porque las mujeres que hoy somos viejas somos las mujeres que hemos sido pioneras en el movimiento, las que en su momento luchamos por la anticoncepción, el derecho al aborto, al divorcio y anteriormente por el derecho al voto o a la ciudadanía. Nosotras hemos sido una generación que venimos de un espacio negro marcado por la iglesia, la religión y el franquismo. Hemos tenido que hacer limpieza de muchas cosas, empezando por nuestras cabezas porque ahí teníamos un montón de tabús. El movimiento feminista ha crecido con nosotras y nosotras hemos ido impulsándolo y ahora es un movimiento universal e intergeneracional. Ahora vas a una manifestación y es precioso ver a niñas de 4 años, con madres de 30 y con sus abuelas, y hombres también. Esa incorporación al feminismo es el resultado de una historia en la que estamos nosotras.

El feminismo es, ahora mismo, uno de los movimientos sociales más importantes del mundo, por no decir el primero. ¿Cree que goza de buena salud o no puede escapar a la polarización?

El feminismo es, sin duda, el movimiento social más importante a nivel mundial porque implica a las mujeres y a los hombres. Yo creo que sí goza de buena salud. Todos los movimientos tienen crisis y situaciones de discrepancia. Discrepar es bueno siempre que escuchemos, dialoguemos y tratemos de mirar más lo que nos une que lo que nos separa. Como todo movimiento ideológico tiene posiciones y puntos de vista diferentes. En muchas ocasiones, las crisis de crecimiento suelen ser crisis importantes. En este sentido, soy optimista y creo en el diálogo y en la conversación y en el respeto.

¿Suponen esas discrepancias que existan distintos feminismos y no uno solo?

Dentro del feminismo puede haber corrientes y diversidades y eso lo único que demuestra es la riqueza de un movimiento que tiene muchos posibles puntos de vista. A mí no me gustan los movimientos excluyentes, puedo discrepar y que algo no me parezca bien, pero no tengo el poder de repartir carnés.

¿Se ve desalentado el movimiento con las cifras de crímenes machistas que la realidad escupe durante las últimas semanas?

Creo que los asesinatos nos están mostrando que todavía queda mucho por hacer. Nos pueden desalentar internamente y preguntarnos qué está pasando, pero es una invitación a no tener una actitud complaciente y a no pensar que todo está hecho. Es una señal de alerta de que las cosas no están terminadas y que tenemos que estar atentas.

¿Cree que pensar en conseguir una sociedad totalmente igualitaria es una quimera?

La educación es fundamental, la formación en términos de teoría feminista también, que las chicas conozcan perfectamente los mecanismos patriarcales de dominación y sumisión y que los chicos se incorporen porque sin ellos esto no va a transformarse. Necesitamos que ellos estén atentos, colaborando y transformándose para cambiar las cosas. Las cosas han mejorado mucho, pero nos queda un camino muy largo. Por ejemplo, en los países nórdicos se está viendo que los avances de las mujeres conllevan un incremento de violencia machista. La pérdida de privilegios lleva al pánico en lugar de a pensar que lo que implica es mayor igualdad y que, con esa igualdad, todos ganamos. Lo importante es que los chicos sepan que, si nosotras ganamos, ellos ganan.

¿Cómo afecta a esta lucha la existencia de movimientos y partidos negacionistas de la violencia de género?

Con los hechos y con el discurso ellos mismos se ven retratados a través de la inconsistencia. Utilizar la violencia intrafamiliar, por ejemplo, como si dentro de la casa las mujeres ejercieran la violencia igual que los hombres, eso no tiene sentido. Niegan la realidad, pero la realidad siempre termina por mostrarse junto con la sensatez y la evidencia.

Sobre la ley del solo sí es sí, ¿cree que se han hecho las cosas bien?

No soy abogada ni experta, pero mi opinión como mujer de la calle que lee es que quizá no ha habido una suficiente pedagogía a la hora de aplicar la ley. Es cierto que algo ha fallado, pero esto no puede llevar a considerar que está mal. Para mí, la reflexión más importante que se deriva de esto está en que no porque el castigo sea mayor la recuperación será mayor, en absoluto. Centrar todo en el castigo es un error. En realidad, nosotras abogamos por una justicia más restaurativa, que la persona que comete un delito trate de restaurar y comprenda el daño que ha hecho. Esto es el camino para que los delitos y las personas cambien. Lo más interesante es esa reflexión que existe sobre si más castigo o más restauración.

Lleva más de 40 años viviendo en Córdoba, ¿qué opinión tiene del movimiento feminista de la ciudad?

Es un movimiento muy interesante, hay diferentes posiciones y opiniones, es un movimiento muy activo. Hay asociaciones que llevan muchos años trabajando y también dentro de la universidad. El movimiento de base es muy potente y muy interesante y está en todos los barrios y recoge muchas posiciones diferentes.