El Partido Popular rozaría la mayoría absoluta consiguiendo 14 concejales si las elecciones municipales se celebrasen ahora. El último sondeo telefónico realizado por el PP entre los días 5 y el 16 de diciembre en Córdoba no muestra signos de desgaste del gobierno local, ya que mantiene la tendencia de votos observada otros meses por esta misma encuesta para los populares.

Atendiendo a los resultados del sondeo, José María Bellido podría seguir gobernando y solo necesitarían los apoyos de un concejal. Este edil no podría ser de Ciudadanos, partido con el que el PP gobierna en la actualidad, ya que la encuesta augura que la formación naranja no logrará ningún representante y que de los cinco actuales pasaría a no tener ninguno. El PSOE, por su parte, conseguiría seis concejales, es decir, dos menos que los ocho que tiene; mientras que Vox lograría cuatro, dos más que los que consiguió en 2019. La confluencia de partidos de izquierdas como IU y Podemos obtendrían, según el sondeo popular, 5 concejales.

Valoración de líderes

Respecto a la valoración de líderes, el más conocido es el alcalde, José María Bellido, con casi un 80% de reconocimiento, seguido por el socialista Antonio Hurtado (49,1%) e Isabel Albás, de Cs (27,7%). Le seguiría la socialista Carmen Victoria Campos con un 15%; Paula Badanelli, de Vox con un 21,1% e Iván Fernández, de Podemos, con un 5%.

Casi la mitad de los encuestados creen que el PP va por buen camino

En la encuesta casi la mitad de los encuestados, un 46,6% considera que el PP va por buen camino en el Ayuntamiento de Córdoba, seguidos por un 30,8% que considera que no es "ni bueno ni malo"; un 18,1% que entiende que van por mal camino, y un 3,5%, por muy mal camino. Además, un 0,5% creen que la ciudad va por muy buen camino.

Los porcentajes son similares si se les pregunta a los encuestados cómo piensan que es la situación de Córdoba respecto a la de hace un año. Así, un 33,4% entiende que está mejor; un 41,3% considera que está igual; frente a un 24,9% de encuestados que cree que está peor. En cuanto a la gestión del equipo de gobierno, un 4,2% de los encuestados consideran que la gestión es muy buena; un 35,7% creen que es buena; el 38,9%, regular; el 8,2% mala y un 6,9% muy mala (el resto, 6% no sabe o no contesta).