El Ayuntamiento de Córdoba, a través de su área de Infraestructuras, está apostando por una solución para los alcorques de la ciudad que puede ser polémica y despertar cierto rechazo como ha ocurrido ya en otras ciudades. Se trata de la colocación de resina drenante o paviland drenante alrededor de los árboles que, según sus defensores, evita la proliferación de basura y de hierbas y de chupones en el tronco del ejemplar, así como las caídas de viandante con la colocación de la cota al mismo nivel de la acera. Por contra, sus detractores consideran que es agresivo para los árboles y que el material no les deja respirar ni crecer de manera natural al ejemplar .

Qué es la resina drenante

El nuevo material tiene un aspecto similar al del hormigón, de hecho está compuesto de cemento, áridos calizos y aditivos, aunque según el fabricante es un un producto destinado a pavimentos de alta permeabilidad, con un alto grado de porosidad y perfecto acabado. Además reduce y anula el flujo del agua mediante la filtración de la misma (300 litros a la hora). La resina debe dejar uno o dos centímetros libres en la base del tronco y requiere un mantenimiento anual para que las perforaciones que contiene no se obstruyan y sigan permitiendo la filtración de agua.

El concejal de Infraestructuras, Antonio Álvarez, defiende la instalación de este material, después de que la colocación de rejillas metálicas alrededor de los árboles tampoco estaba siendo útil ya que se robaban sin piedad. El edil de Cs explica, además, que la colocación de la resina drenante se está llevando a cabo con un plan de empleo juvenil que impulsa el Imdeec que forma a los jóvenes y les da un salario.

El edil explica que en un principio se han empezado a colocar las resinas en los alcorques de la zona de María la Judía y Arroyo del Moro y que el paso siguiente será hacerlo en Ciudad Jardín. La idea es colocar tanta resina drenante como dé tiempo en los 6 meses que dura este plan de empleo. En Córdoba hay unos 57.000 alcorques y la estimación es que al final del proceso tengan esta solución unos 7.000 alcorques. Por ahora hay casi mil árboles con esta solución.

Críticas

Las primeras críticas no se han hecho esperar, como la de un ciudadano y abogado Miguel Ángel López, que sopesa incluso reclama judicialmente para obligar al Ayuntamiento a responder ya que, explica, no ha obtenido respuesta municipal alguna sobre esta cuestión. “Me parece una decisión errónea; si los árboles pudieran hablar estoy seguro dirían no me eches nada encima, no me ahogues con piedras y hormigón”, dice.

La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, que además es biología, rechaza la decisión municipal porque al margen de que ese material “no sea impermeable lo que es el seguro que el proceso de evapotranspiración que requiere la planta para su desarrollo se impide tapizando con resina u hormigón poroso que a la larga va a perjudicar a la planta” , explica.

Además, dice Pedrajas, hay otro aspecto más importante que es el aumento de temperatura que supondrá tapar tierra con este material que absorberá la radiación solar y la va a emitir en forma de calor en un contexto climático cada vez más extremo en la ciudad; nO podemos permitir esta aberración contra el medioambiente”.

Por último, la edil de Podemos dice que no es de excusa que sean solo mil alcorques los que se van a tapar: “No debería hacerse en ninguna, máxime cuando hay propuestas vecinales en las que voluntariamente se están plantando plantas en estos alcorques que a la postre enriquecerán la biodiversidad urbana”. .