Se busca alcaldable de Córdoba; razón aquí. Los partidos políticos han empezado la cuenta atrás para las próximas elecciones municipales que serán el 28 de mayo próximo, pero a menos de 5 meses de la cita algunos siguen a la caza de un candidato, un número 1, el cabeza de lista que protagonizará el cartel electoral que venda la candidatura. De momento, de los partidos con representación actual en el Ayuntamiento de Córdoba solo tres han elegido ya alcaldable. El último en hacerlo ha sido Vox que designó ayer mismo como cabeza de lista a la Alcaldía a Yolanda Almagro. Se trata de una veterana de la formación que ha estado vinculada al partido desde sus inicios en Córdoba, allá por 2014, pero que es una cara desconocida para la inmensa mayoría de la población cordobesa.

Por ahora, Yolanda Almagro, el alcalde José María Bellido y Antonio Hurtado, los candidatos del Partido Popular y del Partido Socialista (este elegido por un sistema de primarias internas), respectivamente, son los únicos tres alcaldables para los comicios del 28 de mayo. De momento ni Ciudadanos, sumido en una crisis institucional y orgánica a nivel nacional, ni las confluencias de las izquierdas a la izquierda del PSOE (autodenominada en la capital Hacemos Córdoba) han señalado quiénes serán sus cabeza de cartel.

Quién es Yolanda Almagro

La dirección nacional de Vox, como ha hecho en otros municipios españoles, ha optado por un perfil profesional frente a apuestas más políticas como habría sido la de Paula Badanelli, portavoz y cara visible del partido en Córdoba desde 2019. No obstante, fuentes de la formación aseguran que seguirán contando con la edil, pero sin concretar cómo ni dónde. De momento tampoco se conoce el resto de la candidatura de Vox y si Rafael Saco, que fue cabeza de lista en las municipales del 2019 y ha sido diputado provincial en este mandato, irá como número 2.

Yolanda Almagro es natural de Jaén, aunque vive en Córdoba desde 2003 con su marido y sus tres hijos. Es licenciada en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla y ha escrito artículos en ABC Córdoba. La ya candidata al Ayuntamiento de Córdoba cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el sector bancario de más de 25 años, en los que ha sido directora de oficina en una sucursal de BBVA. Además, cuenta con varias titulaciones que avalan su carrera financiera, tales como: EFPA (Asesor Financiero Europeo) o LCCI (Informador en Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario), además de tener conocimientos en Prevención de Riesgos Laborales.

A nivel orgánico fue elegida presidenta del Comité Ejecutivo Provincial de Córdoba en 2015, el mismo año en el que concurrió como número 1 a las elecciones autonómicas por esta provincia, y como número 2 y 3 a las elecciones locales y nacionales.

Ningún concejal de Cs quiere ser candidato

Los alrededor de 7.600 militantes de la formación naranja se encuentran entre ayer y hoy en pleno proceso de primarias (aunque algunos prefieren hablar de batalla campaña), que enfrentan a Patricia Guasp (arropada por la presidenta Inés Arrimadas), Edmundo Bal y Marcos Morales. La elección decidirá quién capitanea la nave de Cs, o lo que queda de ella, en un año electoral en el que el partido se juega directamente la supervivencia.

El fin de semana la lista vencedora y 400 compromisarios de todo el país (4 de ellos de Córdoba) refrendarán en la asamblea general de Cs los nuevos estatutos del partido creado por Albert Rivera e iniciarán el camino para la elección de candidatos en las municipales de mayo, que coinciden en las comunidades no históricas con elecciones autonómicas. En Córdoba, la formación lo tiene muy complicado y sigue de momento sin candidato a la Alcaldía. El problema, además, es gordo porque ninguno de los concejales de Cs que gobiernan en la capital gracias a un pacto con el PP (empezaron siendo cinco pero ya son cuatro porque David Dorado pasó a ser concejal no adscrito por el caso Infraestructuras) está dispuesto a dar un paso al frente. A todos se les ha ofrecido la posibilidad de encabezar o integrar la lista y todos ellos la han rechazado. "Yo miro atrás y me pregunto: ¿con quién contaría?", explica uno de ellos, retórico, para subrayar la ausencia de músculo en las filas naranjas. Como mucho, estos ediles aspiran a correr la misma suerte que sus compañeros en la Junta de Andalucía, que han sido recolocados por el PP en cargos de dirección o en la segunda fila de la administración tras la debacle de las autonómicas.

Confluencia en busca de cabeza de lista

Por su parte, Hacemos Córdoba, es decir, la unión de fuerzas de Izquierda Unida, Podemos, Más País, Verdes Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz continúa trabajando para articular una propuesta común (se reunieron en asamblea el pasado 17 de diciembre) y sigue buscando un candidato que despierte el interés del electorado. Ya han tocado a varias personas vinculadas con la izquierda en Córdoba para encabezar la candidatura (alguna cara o apellido conocido que concitara la unanimidad de los confluyentes), aunque de momento nadie les ha dicho que sí.

Para unirse a ellos, Córdoba en Común (heredera de Ganemos Córdoba y que anunció en verano que no concurriría a las urnas) les pidió que la elección de candidatos se hiciera por primarias abiertas, algo que de momento se ha descartado.

Si no se encontrara un candidato externo y del gusto de todos habría que elegir entre los nombres puestos encima de la mesa por las formaciones integrantes, para lo que lógicamente se tendrá en cuenta el peso de los partidos en la provincia. Sería lógico, por ello, que fuera IU quien liderase la plancha por lo que las posibilidades se irían acotando al nombre de la actual coordinadora local, Irene Ruiz, o del exconcejal de Servicios Sociales, Juan Hidalgo, que son quienes lideran la propuesta de la coalición.