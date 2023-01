El Gobierno sigue a la espera de recepcionar la obra de la biblioteca de Los Patos

El Ministerio de Cultura continúa a la espera de recepcionar la obra de la Biblioteca del Estado en Córdoba, el edificio de nueva planta levantado en uno de los bordes de los Jardines de los Patos. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han confirmado que ya se ha completado la instalación del mobiliario, una fase que se ha llevado a cabo antes de que la empresa adjudicataria haya entregado formalmente la obra al Gobierno, un trámite que debe producirse una vez que la institución contratante, en este caso el Ministerio de Cultura, compruebe que todo está conforme a lo estipulado para evitar posibles reclamaciones a posteriori. Las mismas fuentes aseguran que no hay ningún problema para la recepción de la obra, si bien tampoco hay fecha para completar este trámite y dar el paso siguiente, que será la entrega de llaves a la Junta de Andalucía.

Convenio de cesión del edificio

Desde el Gobierno de la nación detallan que, de forma paralela, «se ha remitido un modelo del convenio de cesión del edificio a la Junta de Andalucía para que los servicios jurídicos revisen los términos del mismo». Fuentes de la Delegación del Gobierno de la administración andaluza señalan, por su parte, que no existe tal convenio de cesión, ya que «en lo que se está trabajando de forma coordinada y en total sintonía entre el Ministerio de Cultura y la propia Junta es en la redacción de un convenio que recogerá el cambio de dirección de la biblioteca, desde su localización actual en la calle Amador de los Ríos a la avenida de América y que además refrescará los términos del mismo». Este convenio «no tiene nada que ver con la cesión del edificio ni será un obstáculo para ello», insisten, «pero, en cualquier caso, no está en los servicios jurídicos porque aún no hay un texto definitivo».

La posible fecha de apertura de la biblioteca sigue en el aire. La Junta insiste en que está trabajando «en lo que se puede hacer, que no es mucho», organizando el traslado de los fondos sin un horizonte temporal definido aún. «El Gobierno todavía no ha aclarado cuándo va a recepcionar la obra, pero hasta que no se cumpla ese trámite, la cesión no se podrá hacer efectiva».

Todo esto ocurre después de que el ministro de Cultura, Miquel Iceta anunciara el pasado mes de noviembre que la biblioteca se abriría en diciembre de 2022. La obra de la biblioteca de Los Patos empezó en el 2014 y estaba previsto que se abriera en 2018. Según la información facilitada por el ministro, la obra, incluida la urbanización del entorno, ya estaba acabada y solo faltaba dotarla del mobiliario, algo que a día de hoy también se ha completado.