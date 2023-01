El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de nueve plazas de oficial primera electricista, tres funcionarios de carrera y seis en régimen laboral fijo, mediante sistema de oposición, en turno libre, pertenecientes a las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de 2020, 2021 y 2022 del consistorio cordobés.

Según se detalla en la convocatoria, la misma persigue la provisión de 9 plazas de Oficial 1ª Electricista, mediante el sistema de oposición, en turno libre, 3, recogidas en la OPE de 2021, vacantes en la plantilla funcionarial, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Personal Oficios, dotadas con las retribuciones correspondientes al Grupo C, Subgrupo C-2, pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente, y 6 recogidas en las OPE de 2020 y 2022, en régimen laboral fijo, con las retribuciones correspondientes al Nivel V del grupo C (Personal Oficios), del vigente Convenio Colectivo del Ayuntamiento, siendo los códigos de las plazas que se convocan (OPE 2020: 2224, 2225, 2229; OPE 2021: 3593, 3594, 3595 y OPE 2022: 3028, 2324, 2231.

Requisitos de los aspirantes

Los aspirantes deben reunir los siguientes requisitos: tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015; no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la Función Pública.

Otros requisitos son estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o equivalente (deberá acreditarse la equivalencia); poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de Oficial 1ª Electricista; tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa y no padecer enfermedad ni defecto físico que impida el normal ejercicio de las funciones a desempeñar. A tal efecto las personas que resulten seleccionadas deberán someterse a reconocimiento médico por el Departamento de Seguridad y Salud Laboral de este Ayuntamiento, antes de su nombramiento.

En el caso de presentar una discapacidad

Las personas con discapacidad deberán además acreditar, tanto su condición discapacitado/a como su capacidad para desempeñar las funciones de Oficial 1ª Electricista, mediante certificación expedida por el Instituto Andaluz de Servicios Sociales u organismo con competencia en esa materia.

Los aspirantes con discapacidad podrán pedir en el modelo oficial de solicitud, las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempo y medios de las pruebas del proceso selectivo, a fin de asegurar su participación en condiciones de igualdad.

Presentación de solicitudes

Las personas interesadas únicamente podrán presentar la solicitud para participar en el proceso selectivo de manera telemática, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Córdoba, en el modelo oficial, al que se accederá, con carácter general, a través del punto de acceso general del registro electrónico para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos.

La presentación de la solicitud por vía electrónica se realizará siguiendo las instrucciones que se indiquen, siendo necesario identificarse mediante la plataforma de identificación y firma electrónica Cl@ve, en cualquiera de sus modalidades.

Las solicitudes deberán dirigirse al Ayuntamiento de Córdoba, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria de las plazas en el Boletín Oficial del Estado.

Más información sobre esta convocatoria en el Boletín de la Provincia de Córdoba (BOP) de este martes: https://bop.dipucordoba.es/show/20230110/announcement/5132.