Renfe obliga a los menores a viajar acompañados o con billetes especiales

Renfe emitió en septiembre del año pasado una disposición mediante la cual obliga a los menores de 14 años a viajar en sus trenes AVE, Avant o larga distancia acompañados o hacerlo comprando un billete especial. La razón, según ha podido saber este periódico, ciertos incidentes producidos por menores en trenes de la compañía. Esta disposición ha ido de lo general a lo particular y podría, incluso, acabar en los tribunales. Lo hará si la Fiscalía de Menores aprecia indicios de delito en un hecho denunciado por V. D., padre de un menor de 12 años que el pasado domingo no pudo acceder a un tren en la estación de Córdoba. El hombre ya ha interpuesto la denuncia pertinente ante la Policía Nacional alegando lo que entiende es una «discriminación por razón de edad».

Según expone el denunciante a CÓRDOBA, hasta el pasado 15 de diciembre (cuando entró en vigor la disposición) su hijo viajaba solo de Córdoba a Madrid (donde estudia) y para ello necesitaba un billete, su DNI y un autorización firmada. Sin embargo, el pasado domingo no pudo acceder al tren que tenía reservado porque la nueva normativa de Renfe no lo permite. El trabajador de la compañía que estaba en ese momento no le permitió acceder al tren al no ir acompañado y alegó que eran instrucciones dadas por Renfe.

Entiende el denunciante que, con esta norma, se está incumpliendo la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación así como el artículo 511 del Código Penal. El padre del menor detalla que la normativa, en cualquier caso, es «absurda» porque, recuerda, se aplica en trenes AVE, Avant y Larga Distancia, no así en Media Distancia (MD) ni Cercanías. Para ello, pone como ejemplo que un menor podría viajar solo de Córdoba a Sevilla si lo hace en el MD, pero tendría que hacerlo acompañado o pagando el servicio de acompañamiento (un billete más caro) si lo hace en AVE o Avant. Por esto mismo, considera que la medida tomada por Renfe está encaminada a «que los menores no molesten a quienes viajan en el AVE».

El hecho de que sea obligatorio que los menores de 14 años viajen acompañados no solo supone que el billete salga más caro, sino que también se precisa de una persona que lo recoja en la estación de destino. Además, no todos los trenes cuentan con servicio de acompañamiento.

La queja ya fue puesta en conocimiento de Renfe, que respondió, básicamente, con la normativa que se aplica. Es decir, que los niños de entre 6 y 13 años pueden viajar solos mediante el servicio «Viaje de menores sin acompañante» (con el billete más caro) o que deben hacerlo en compañía de un adulto. Además, según han explicado desde Renfe a este periódico la compañía presta el servicio de acompañamiento sin estar obligada a hacerlo y establece unos billetes especiales porque al menor se le coloca en un espacio preferente del tren donde puede estar más localizado, es decir, «por seguridad».