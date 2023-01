Mar Reyes y Ana Valverde: dos influencers cordobesas que marcan tendencia

Promocionarse on line es hoy en día una de las formas más efectivas de posicionar una marca, una idea o cualquier tipo de iniciativa, y son muchos los que han conseguido convertirse en referentes de miles de usuarios de redes sociales que esperan ávidos cada día sus últimas publicaciones, consejos o recomendaciones. Son los influencers y Córdoba no carece de ellos, sobre todo entre las mujeres jóvenes, que han visto en el emprendimiento digital la mejor de las salidas para sus aventuras empresariales. La diseñadora de moda Mar Reyes, que ha sido galardonada este año con el primer premio a la Mujer Empresaria Cordobesa de AJE y a la que siguen 22.000 personas en su cuenta personal de Instagram y 160.000 en la de su empresa, y la dietista y farmacéutica Ana Valverde, que cuenta con 120.000 seguidores, son dos ejemplos de ello.

Tras cinco años en la red, Mar Reyes abrirá su primera tienda de moda física en febrero en Córdoba

Barey Collection es la firma de moda femenina de Mar Reyes, que arrasa en la red social Instagram gracias a sus atrevidos, exclusivos y sofisticados diseños. En su caso, todo empezó de forma casual y «por un cúmulo de circunstancias», dice esta entusiasta de telas y tejidos que estudió Educación Infantil. «En mayo de 2017 se casaron mis primeros amigos y para esa boda decidí diseñarme un vestido con aires flamencos que, cuando subí a mi perfil de Instagram, hizo que se multiplicaran mis seguidores rápidamente», relata la joven diseñadora cordobesa, a la que muchas influencers interrogaron sobre el origen de su look. Una vez digerida la sorpresa, meses después, Reyes, que por entonces vivía con su familia en Madrid, decidió embarcarse en la aventura de crear su propia marca on line y, cinco años después, está a punto de abrir su primera tienda física en Córdoba. Durante este tiempo ha tenido la oportunidad de crearse una buena red de contactos e, incluso, montar su propio showroom y taller en la capital de España, que aún conserva y al que ha unido ahora otro en Priego después de decidir instalarse definitivamente en su ciudad, donde, en el Parque Joyero, tiene su oficina y logística.

Estilo de vida sano y recetas para poder llevarlo a cabo es lo que comparte Ana Valverde

Estilo de vida saludable, recetas para poder llevarlo a cabo y viajes a través de su perfil de Instagram es lo que comparte Ana Valverde el poco tiempo que le queda entre la farmacia en la que trabaja y su consulta como dietista. «Siempre me ha gustado la cocina y de vez en cuando subía alguna receta y veía que a la gente le gustaba», señala esta emprendedora, que en poco tiempo pasó de una cuenta personal en la red a una profesional. «Poco a poco me fueron saliendo colaboraciones, algunas marcas se empezaron a interesar por mí, me mandaban productos para probar... y de ahí evolucioné a hacerme autónoma y crear mi propio negocio», continúa Valverde, que asegura con rotundidad que «todo mi trabajo se asienta en las redes sociales y la tecnología, no existiría sin ellas».

Creación de empleo

Valverde es consciente de que en la red no todo es bueno, pero, en casos como el suyo y el de Reyes, en cuya oficina trabajan cuatro personas más, permite «crear empleo». Pero detrás del éxito hay «mucho trabajo, constancia y perseverancia», dicen ambas. «Todo parece muy bonito en las redes, muy fácil, porque no hablamos de los fracasos, los llantos... Yo no tenía nada cuando empecé con este proyecto ni sabía cómo gestionar una empresa y todo ha ido saliendo de forma natural, el éxito de cualquier trabajo es trabajar e ir a por ello», señala la diseñadora, mientras Valverde achaca su crecimiento a «la naturalidad y la sinceridad». También considera importante esta transparencia Reyes, que, como la dietista, no se considera «una influencer como tal». «Si acaso, microinfluencer, porque quizá influya algo en alguien. Mis seguidores saben que todo lo que subo a mi perfil personal es verdad, desde lo que digo de mi propia marca y otras firmas o las colaboraciones que llevo a cabo con fundaciones», dice Reyes. Por su parte, Valverde solo se ve «como una mujer trabajadora que combina las dos cosas que le gustan: la salud y la cocina».

Además de la constancia, la innovación también cuenta. «Cada vez hay más competencia y tienes que destacar o caracterizarte por algo para que tus seguidores permanezcan», continúa Valverde, en lo que también se muestra de acuerdo la diseñadora, para la que es muy importante la fotografía, de la que se ocupa ella misma porque «llevo sangre de fotógrafos», dice, además de una web «atractiva y que llame la atención».

En cuanto al futuro, Mar Reyes tiene puesta toda su energía en su futura tienda, aunque su primera idea no era ubicarla en esta ciudad, pero «he encontrado un lugar perfecto, la plaza de Chirinos, y, por otro lado, la marca, aunque naciera durante mi estancia en Madrid, es de Córdoba y me hace mucha ilusión hacerlo». Por su parte, Ana Valverde ya tiene en el mercado tres e-books en colaboración con Sara Enrique sobre cocina saludable, sin gluten o menús semanales, «que están teniendo mucho éxito, sobre todo el último que hemos lanzado sobre la freidora de aire, que es el regalo del año», y entre sus planes figura seguir trabajando en este tipo proyectos con empresas de Córdoba «y no parar de inventar».